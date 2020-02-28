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ВОЛЕЙБОЛ. Испания. Суперлига. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:30
7775
29-е февраля
не начался
АльморадиГрау
Весь матч
2,40
1,53
20:00
7780
29-е февраля
не начался
ВесиндариоМелилья
Весь матч
1,05
8,60
21:00
7777
29-е февраля
не начался
ИбицаЭмев
Весь матч
1,10
6,20
21:00
6490
29-е февраля
не начался
МанакорСантандерина
Весь матч
1,38
2,90
21:15
7782
29-е февраля
не начался
Рио Дуэро СорияПальма Воллей
Весь матч
3,00
1,36
21:30
7779
29-е февраля
не начался
УникахаТеруэль
Весь матч
1,75
2,01

ВОЛЕЙБОЛ. Испания. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
346
1-й сет. Розыгрыш очка
Фачадас Димурол Либбис (ж)Аро Риоха (ж)
11
00
Весь матч
1,43
2,70
1,91
-8.50/8.50
1,83
1,87
176.50
1,87
1,92
175.50
1,82
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