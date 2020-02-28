Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Испания. Суперлига. МужчиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Весь матч
2,40
1,53
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,05
8,60
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,10
6,20
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,38
2,90
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
3,00
1,36
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,75
2,01
—
—
—
ВОЛЕЙБОЛ. Испания. Кубок. ЖенщиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-й сет. Розыгрыш очка
Весь матч
1,43
2,70
1,91
-8.50/8.50
1,83
1,87
176.50
1,87
1,92
175.50
1,82