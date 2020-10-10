1000
Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Хорватия. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Вуковар (ж)ОК Марина Кастела (ж)
2511
88
10
Весь матч
1,36
2,99
1,83
-16.50/16.50
1,91
1,86
172.50
1,88
1,94
171.50
1,80
2-й сет. Розыгрыш очка
ОК ДИНАМО (ж)Осиек (ж)
2426
00
01
Весь матч
3,46
1,28
1,90
6.50/-6.50
1,84
1,85
183.50
1,89
1,92
182.50
1,82
2-й сет. Розыгрыш очка
Пореч (ж)Зок Дубровник (ж)
2325
88
01
Заключение пари временно недоступно