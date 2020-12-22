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ВОЛЕЙБОЛ. Хорватия. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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21:00
426
1-й сет. Пауза между сетами
Вели ВРХ (ж)ОК Марина Кастела (ж)
2125
01
Весь матч
15,00
-
1,89
19.50/-19.50
1,85
1,95
130.50
1,79
1,78
131.50
1,96
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