Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Хорватия. 1-й дивизион. ЖенщиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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перерыв 2-го сета
Олимпик (ж)Брда (ж)
1425
1625
02
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
17,00
-
2,05
25.50/-25.50
1,70
1,80
124.50
1,90
—
1-й сет
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
5,25
1,12
1,90
13.50/-13.50
1,80
1,85
151.50
1,85
—
не начался
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Заключение пари временно недоступно