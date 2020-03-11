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ВОЛЕЙБОЛ. Хорватия. 1-й дивизион. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
424
перерыв 2-го сета
Олимпик (ж)Брда (ж)
1425
1625
02
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
17,00
-
2,05
25.50/-25.50
1,70
1,80
124.50
1,90
21:30
219
1-й сет
Вуковар (ж)Зок Каштела (ж)
1115
00
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
5,25
1,12
1,90
13.50/-13.50
1,80
1,85
151.50
1,85
22:00
271
не начался
Сплит 1700 (ж)Пореч (ж)
00
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
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