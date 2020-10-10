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ВОЛЕЙБОЛ. Греция. А1. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
293
3-й сет
А.О. Ламиас 2013 (ж)Тирас (ж)
2025
1525
35
02
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
12,50
-
2,05
21.50/-21.50
1,70
1,75
128.50
2,00
19:00
221
Матч не начался
Илисиакос (ж)Маркопуло (ж)
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
10,50
1,02
1,85
131.50
1,85
19:00
207
Матч не начался
Тетис (ж)Олимпиакос Пирей (ж)
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
3,65
1,25
2,00
9.50/-9.50
1,75
1,80
178.50
1,90
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