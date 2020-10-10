1000
Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Греция. А1. ЖенщиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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3-й сет
А.О. Ламиас 2013 (ж)Тирас (ж)
2025
1525
35
02
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
12,50
-
2,05
21.50/-21.50
1,70
1,75
128.50
2,00
—
Матч не начался
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
10,50
1,02
—
1,85
131.50
1,85
—
Матч не начался
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
3,65
1,25
2,00
9.50/-9.50
1,75
1,80
178.50
1,90
—