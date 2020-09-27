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ВОЛЕЙБОЛ. Германия. Суперкубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
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16:00
1537
27-е сентября
Шверин (ж)Дрезднер (ж)
Весь матч
1,17
4,40
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