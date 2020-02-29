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ВОЛЕЙБОЛ. Германия. Бундеслига. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:10
7705
29-е февраля
не начался
СВГ ЛюнебургДюрен
Весь матч
1,65
2,11
20:00
7704
29-е февраля
не начался
Хипо ТирольФранкфурт
Весь матч
1,33
3,00
21:00
7703
29-е февраля
не начался
ХершингБюль
Весь матч
1,21
3,90
21:30
7702
29-е февраля
не начался
РоттенбургФридрихсхафен
Весь матч
4,30
1,18
19:00
7699
1-е марта
не начался
ЭльтманНецхопперс
Весь матч
3,40
1,27

ВОЛЕЙБОЛ. Германия. Бундеслига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
4077
29-е февраля
не начался
Эрфурт (ж)Штутгарт (ж)
Весь матч
12,00
1,01
21:00
3968
29-е февраля
не начался
Зуль (ж)Аахен (ж)
Весь матч
4,30
1,18
21:30
4341
29-е февраля
не начался
Шверин (ж)Висбаден (ж)
Весь матч
1,00
12,00
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