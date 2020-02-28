Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Франция. Лига А. МужчиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-й сет
НиццаАС Канны
53
00
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
2,85
1,40
1,85
7.50/-7.50
1,85
1,85
181.50
1,85
—
1-й сет
ТулузаТур
11
00
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
4,00
1,20
2,00
10.50/-10.50
1,75
1,85
175.50
1,85
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,66
2,09
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,17
4,50
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,40
2,75
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,55
2,30
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,36
2,90
—
—
—
ВОЛЕЙБОЛ. Франция. Лига А. ЖенщиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,00
12,00
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,21
3,95
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,70
2,03
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
3,95
1,21
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,18
4,40
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
3,70
1,23
—
—
—
29-е февраля
не начался
Весь матч
1,83
1,87
—
—
—