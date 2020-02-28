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ВОЛЕЙБОЛ. Франция. Лига А. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
339
1-й сет
НиццаАС Канны
53
00
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
2,85
1,40
1,85
7.50/-7.50
1,85
1,85
181.50
1,85
22:00
341
1-й сет
ТулузаТур
11
00
Формат: Матч из 5 сетов, Сет до 25 очков(-ка).
Весь матч
4,00
1,20
2,00
10.50/-10.50
1,75
1,85
175.50
1,85
20:00
6079
29-е февраля
не начался
ПуатьеНант
Весь матч
1,66
2,09
21:00
6526
29-е февраля
не начался
РеннЛилль
Весь матч
1,17
4,50
22:00
7496
29-е февраля
не начался
АяччоСет
Весь матч
1,40
2,75
22:00
7599
29-е февраля
не начался
Нарбонн Париж Воллей
Весь матч
1,55
2,30
22:00
7583
29-е февраля
не начался
ШомонМонпелье
Весь матч
1,36
2,90

ВОЛЕЙБОЛ. Франция. Лига А. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
7470
29-е февраля
не начался
Нант (ж)Франс Авенир (ж)
Весь матч
1,00
12,00
21:30
7464
29-е февраля
не начался
Марк ан Барёль (ж)Шамальерс (ж)
Весь матч
1,21
3,95
22:00
4997
29-е февраля
не начался
Волеро Ле Канне (ж)Безье (ж)
Весь матч
1,70
2,03
22:00
7481
29-е февраля
не начался
Мужен (ж)Сен Рафаель (ж)
Весь матч
3,95
1,21
22:00
2250
29-е февраля
не начался
Мюлуз (ж)Венель (ж)
Весь матч
1,18
4,40
22:00
4474
29-е февраля
не начался
Нанси (ж)Канн (ж)
Весь матч
3,70
1,23
22:00
5710
29-е февраля
не начался
Пари Сен Клу (ж)Тервиль (ж)
Весь матч
1,83
1,87
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