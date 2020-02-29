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ВОЛЕЙБОЛ. Чехия. Экстралига. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
6235
29-е февраля
не начался
БескидыЗлин
Весь матч
1,61
2,17
20:00
6247
29-е февраля
не начался
КарловарскоПршибрам
Весь матч
1,05
7,80
20:00
6243
29-е февраля
не начался
КладноЧеске Будеевице
Весь матч
2,80
1,39
20:00
6246
29-е февраля
не начался
ЛиберецОстрава
Весь матч
1,34
3,00
20:00
6242
29-е февраля
не начался
ПрагаУсти Над Лабем
Весь матч
1,21
3,90
19:00
6249
2-е марта
не начался
БрноОдолена Вода
Весь матч
1,16
4,60

ВОЛЕЙБОЛ. Чехия. Экстралига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
6909
29-е февраля
не начался
Дукла Либерец (ж)Острава (ж)
Весь матч
1,44
2,60
19:00
6903
29-е февраля
не начался
Простеёв (ж)Олимп Прага (ж)
Весь матч
1,74
1,98
19:00
6948
29-е февраля
не начался
Штернберк (ж)Фридек Мистек (ж)
Весь матч
1,58
2,24
20:00
6894
29-е февраля
не начался
Пршеров (ж)Оломоуц (ж)
Весь матч
11,00
1,01
21:30
6893
29-е февраля
не начался
Кралово Поле Брно (ж)ВК Брно (ж)
Весь матч
4,80
1,15
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