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ВОЛЕЙБОЛ. Бразилия. Паулиста. До 19 лет. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
00:00
350
2-й сет. Розыгрыш очка
Прая Гранди (до 19)Сан Себастьян (до 19)
2520
43
10
Весь матч
1,18
4,50
1,87
-11.50/11.50
1,87
1,85
172.50
1,89
1,88
170.50
1,86
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