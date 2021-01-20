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ВОЛЕЙБОЛ. Бразилия. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
01:00
217
2-й сет. Пауза между сетами
Минас (ж)Пиньейрус (ж)
2514
2725
20
Весь матч
-
12,00
1,92
-18.50/18.50
1,82
2,00
135.50
1,75
1,75
136.50
2,00
01:00
219
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Фламенго (ж)Сеси Бауру (ж)
2426
1520
01
Весь матч
4,36
1,19
1,95
7.50/-7.50
1,79
1,90
179.50
1,84
1,84
181.50
1,90
01:30
109
1-й сет. Пауза между сетами
Прая Клубе (ж)Сан Паоло/Барури (ж)
2515
10
Весь матч
1,03
10,00
1,81
-20.50/20.50
1,93
1,93
130.50
1,81
1,80
131.50
1,94
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