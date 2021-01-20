1000
Моя линия
ВОЛЕЙБОЛ. Бразилия. Кубок. ЖенщиныОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-й сет. Пауза между сетами
Минас (ж)Пиньейрус (ж)
2514
2725
20
Весь матч
-
12,00
1,92
-18.50/18.50
1,82
2,00
135.50
1,75
1,75
136.50
2,00
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Фламенго (ж)Сеси Бауру (ж)
2426
1520
01
Весь матч
4,36
1,19
1,95
7.50/-7.50
1,79
1,90
179.50
1,84
1,84
181.50
1,90
1-й сет. Пауза между сетами
Весь матч
1,03
10,00
1,81
-20.50/20.50
1,93
1,93
130.50
1,81
1,80
131.50
1,94