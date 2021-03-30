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ВОЛЕЙБОЛ. Аргентина. Сегунда Метрополитана. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
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03:30
236
1-й сет. Таймаут
Наутико Сарате (ж)Палермо (ж)
36
00
Весь матч
3,54
1,27
1,86
11.50/-11.50
1,88
1,89
172.50
1,85
1,86
173.50
1,88
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