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ВОЛЕЙБОЛ. Аргентина. Региональная лига. МужчиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
03:19
297
3-й сет. Пауза между розыгрышами
ГЕВПКангальо
2511
2513
1212
20
Весь матч
-
15,00
1,72
-29.50/29.50
2,04
1,93
120.50
1,81
1,58
121.50
2,29
03:27
273
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Эстудиантиль ПортеньоБелла Виста
2522
1722
10
Весь матч
1,76
1,99
1,87
0.50/-0.50
1,87
1,90
188.50
1,84
1,83
189.50
1,91
03:30
298
2-й сет. Пауза между розыгрышами
Глориас АргентинасИталиано
2325
1015
01
Весь матч
7,90
1,06
1,95
11.50/-11.50
1,79
1,85
139.50
1,89
2,02
138.50
1,74
03:30
292
2-й сет. Розыгрыш очка
КА Дефенсорес МореноЛа Матанса
1125
2120
01
Весь матч
5,20
1,14
1,81
19.50/-19.50
1,93
1,88
172.50
1,86
1,78
173.50
1,96
03:30
296
Матч не начался
Ферро Карриль Оэсте БУНЛаМ Б
00
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