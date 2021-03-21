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02:00
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1-й сет. Розыгрыш очка
УНЛаМ (ж)
Банко Провинсия Ла Плата (ж)
21
19
0
0
Весь матч
3,14
1,33
1,93
1.50/-1.50
1,81
1,87
182.50
1,87
1,95
181.50
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