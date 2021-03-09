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ВОЛЕЙБОЛ. Албания. Кубок. ЖенщиныОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
333
1-й сет. Таймаут
Барлети (ж)Партизани Тирана (ж)
117
00
Весь матч
1,29
3,39
1,88
-10.50/10.50
1,86
1,87
176.50
1,87
1,92
175.50
1,82
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