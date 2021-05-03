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ТЕННИС. WTA. Серия 125К. Сен-Мало. ФранцияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
1676
3-е мая
Rus A / Wang XHesse A / Tan H
Весь матч
1,66
2,10
2,41
-1.50/1.50
1,46
1,27
1.50/-1.50
3,20
12:00
1608
3-е мая
Sasnovich A / Tauson CMarozava L / Mitu A
Весь матч
1,85
1,85
2,75
-1.50/1.50
1,35
1,35
1.50/-1.50
2,75
12:00
2141
3-е мая
Большова Задойнов А.Тревизан Мар.
Весь матч
1,66
2,10
2,30
-1.50/1.50
1,50
1,30
1.50/-1.50
3,00
12:00
1723
3-е мая
Бюрель К.Голубич В.
Весь матч
1,89
1,81
1,41
1.50/-1.50
2,55
2,70
-1.50/1.50
1,37
12:00
2219
3-е мая
Гаспарян М.Рус А.
Весь матч
2,28
1,56
1,58
1.50/-1.50
2,14
3,30
-1.50/1.50
1,26
12:00
1958
3-е мая
Жакемот Э.Паолини Ж.
Весь матч
3,00
1,34
1,89
1.50/-1.50
1,75
4,40
-1.50/1.50
1,15
12:00
1725
3-е мая
Зиданшек Т.Мартинцова Т.
Весь матч
1,46
2,55
1,96
-1.50/1.50
1,70
1,20
1.50/-1.50
3,70
12:00
1708
3-е мая
Калашникова О./Кудрявцева АллаBolsova A / Webley-smith E
Весь матч
1,56
2,28
2,22
-1.50/1.50
1,54
1,22
1.50/-1.50
3,55
12:00
2044
3-е мая
Козлова К.Парри Д.
Весь матч
1,43
2,65
1,91
-1.50/1.50
1,74
1,19
1.50/-1.50
3,85
12:00
1949
3-е мая
Корне А.Додин О.
Весь матч
1,49
2,45
2,02
-1.50/1.50
1,65
1,22
1.50/-1.50
3,55
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