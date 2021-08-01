1000
Ставки на WTA. Серия 125К. Конкорд. США
ТЕННИС. WTA. Серия 125К. Конкорд. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
1-е августа
Весь матч
3,20
1,31
1.5/-1.5
1,95
1,70
-1.5/1.5
4,60
1,13
—
1-е августа
Весь матч
1,10
6,00
-1.5/1.5
1,31
3,00
1.5/-1.5
1,03
7,60
—
1-е августа
Весь матч
3,40
1,27
1.5/-1.5
2,03
1,64
-1.5/1.5
4,90
1,12
—
1-е августа
Весь матч
9,60
1,03
1.5/-1.5
4,50
1,14
-1.5/1.5
9,40
1,01
—
1-е августа
Весь матч
1,25
3,55
-1.5/1.5
1,61
2,08
1.5/-1.5
1,11
5,00
—
1-е августа
Весь матч
4,80
1,14
1.5/-1.5
2,55
1,41
-1.5/1.5
6,60
1,05
—
1-е августа
Весь матч
1,29
3,30
-1.5/1.5
1,66
2,00
1.5/-1.5
1,12
4,80
—