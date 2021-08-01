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WTA. Серия 125К
Конкорд. США7
Чарлстон. США1
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на WTA. Серия 125К. Конкорд. США

ТЕННИС. WTA. Серия 125К. Конкорд. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
17:00
2731
1-е августа
Чанг С.Бартель М.
Весь матч
3,20
1,31
1.5/-1.5
1,95
1,70
-1.5/1.5
4,60
1,13
+20
18:15
2718
1-е августа
Болквадзе М.Плипхеч Пеангтхан
Весь матч
1,10
6,00
-1.5/1.5
1,31
3,00
1.5/-1.5
1,03
7,60
+20
18:15
3066
1-е августа
Ху В.Осигве У.
Весь матч
3,40
1,27
1.5/-1.5
2,03
1,64
-1.5/1.5
4,90
1,12
+20
19:30
3060
1-е августа
Collens, BrittanyМаррэй С.
Весь матч
9,60
1,03
1.5/-1.5
4,50
1,14
-1.5/1.5
9,40
1,01
+20
19:30
3073
1-е августа
Хаддад Майя Б.Дюваль В.
Весь матч
1,25
3,55
-1.5/1.5
1,61
2,08
1.5/-1.5
1,11
5,00
+20
20:45
3113
1-е августа
Cу Чи ЮЛян Ен Шуо
Весь матч
4,80
1,14
1.5/-1.5
2,55
1,41
-1.5/1.5
6,60
1,05
+20
20:45
3126
1-е августа
Бондаренко К.Глэтч А.
Весь матч
1,29
3,30
-1.5/1.5
1,66
2,00
1.5/-1.5
1,12
4,80
+20
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