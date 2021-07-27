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WTA. Серия 125К
Белград. Сербия18
Чарлстон. США13
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на WTA. Серия 125К. Чарлстон. США

ТЕННИС. WTA. Серия 125К. Чарлстон. СШАОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
17:00
3480
26-е июля
Йокич К.Лян Ен Шуо
Весь матч
3,10
1,32
1.5/-1.5
1,93
1,72
-1.5/1.5
4,60
1,14
+20
17:00
3475
26-е июля
Осигве У.Лёб Д.
Весь матч
2,20
1,60
1.5/-1.5
1,55
2,20
-1.5/1.5
3,20
1,27
+20
17:00
3482
26-е июля
Чанг Х.Дуглас Эл.
Весь матч
1,43
2,65
-1.5/1.5
1,91
1,73
1.5/-1.5
1,19
3,85
+20
18:15
3748
26-е июля
Pate, Whitley Кинард Т.
Весь матч
7,20
1,06
1.5/-1.5
3,45
1,24
-1.5/1.5
8,40
1,02
+20
18:15
3485
26-е июля
Глэтч А.Глисон К.
Весь матч
1,42
2,65
-1.5/1.5
1,90
1,74
1.5/-1.5
1,19
3,90
+20
20:00
3848
26-е июля
Ребекка МариноХаррисон К.
Весь матч
1,28
3,35
-1.5/1.5
1,65
2,02
1.5/-1.5
1,12
4,90
+20
19:00
3459
27-е июля
Арконада У.М.Сутджиади А.
Весь матч
1,65
2,10
+16
19:00
3437
27-е июля
Бренгл М.Скотт К.
Весь матч
1,16
4,50
+16
19:00
3454
27-е июля
Инглис М.Crawley, Fiona
Весь матч
1,21
3,90
+16
19:00
3449
27-е июля
Киик А.Викери С.
Весь матч
2,31
1,54
+16
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