1000
Ставки на WTA. Серия 125К. Чарлстон. США
ТЕННИС. WTA. Серия 125К. Чарлстон. СШАОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
26-е июля
Весь матч
3,10
1,32
1.5/-1.5
1,93
1,72
-1.5/1.5
4,60
1,14
—
26-е июля
Весь матч
2,20
1,60
1.5/-1.5
1,55
2,20
-1.5/1.5
3,20
1,27
—
26-е июля
Весь матч
1,43
2,65
-1.5/1.5
1,91
1,73
1.5/-1.5
1,19
3,85
—
26-е июля
Весь матч
7,20
1,06
1.5/-1.5
3,45
1,24
-1.5/1.5
8,40
1,02
—
26-е июля
Весь матч
1,42
2,65
-1.5/1.5
1,90
1,74
1.5/-1.5
1,19
3,90
—
26-е июля
Весь матч
1,28
3,35
-1.5/1.5
1,65
2,02
1.5/-1.5
1,12
4,90
—
27-е июля
Весь матч
1,65
2,10
—
—
—
27-е июля
Весь матч
1,16
4,50
—
—
—
27-е июля
Весь матч
1,21
3,90
—
—
—
27-е июля
Весь матч
2,31
1,54
—
—
—