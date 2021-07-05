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WTA. Серия 125К
Бостад. Швеция15
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на WTA. Серия 125К. Бостад. Швеция

ТЕННИС. WTA. Серия 125К. Бостад. ШвецияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
13:15
2183
5-е июля
Волынец К.Рахимова К.
Весь матч
2,08
1,67
1.5/-1.5
1,50
2,32
-1.5/1.5
3,00
1,31
+20
13:15
2209
5-е июля
Заар Л.Лиу К.
Весь матч
7,40
1,06
1.5/-1.5
3,50
1,23
-1.5/1.5
8,60
1,02
+20
14:30
2227
5-е июля
Ди Лоренцо Ф.Говорцова О.
Весь матч
2,05
1,69
+16
15:45
1230
5-е июля
Bjorklund M / Kung LErsoz V / Ostlund F
Весь матч
1,49
2,44
+16
12:00
2279
6-е июля
Арруабаррена Л.Гатто Монтиконе Дж.
Весь матч
2,01
1,72
+16
12:00
2516
6-е июля
Бондар А.Тханди К.К.
Весь матч
1,23
3,70
+16
12:00
2497
6-е июля
Бузарнеску М.Злокова З.
Весь матч
1,10
6,00
+16
12:00
2290
6-е июля
Бьорклунд М.Большова Задойнов А.
Весь матч
2,85
1,37
+16
12:00
2459
6-е июля
Инглис М.Кристиан Ж.
Весь матч
2,06
1,68
+16
12:00
2330
6-е июля
Кунг Л.Лопатецкая Д.
Весь матч
1,57
2,27
+16
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