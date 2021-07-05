1000
Ставки на WTA. Серия 125К. Бостад. Швеция
ТЕННИС. WTA. Серия 125К. Бостад. ШвецияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
5-е июля
Весь матч
2,08
1,67
1.5/-1.5
1,50
2,32
-1.5/1.5
3,00
1,31
—
5-е июля
Весь матч
7,40
1,06
1.5/-1.5
3,50
1,23
-1.5/1.5
8,60
1,02
—
5-е июля
Весь матч
2,05
1,69
—
—
—
Весь матч
1,49
2,44
—
—
—
Весь матч
2,01
1,72
—
—
—
6-е июля
Весь матч
1,23
3,70
—
—
—
6-е июля
Весь матч
1,10
6,00
—
—
—
6-е июля
Весь матч
2,85
1,37
—
—
—
6-е июля
Весь матч
2,06
1,68
—
—
—
6-е июля
Весь матч
1,57
2,27
—
—
—