1000
Моя линия
ТЕННИС. WTA. WTA. Рим. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14-е сентября
Весь матч
1,39
2,95
1,99
-1.50/1.50
1,77
1,17
1.50/-1.50
4,70
—
14-е сентября
Весь матч
1,68
2,15
2,55
-1.50/1.50
1,48
1,30
1.50/-1.50
3,35
—
14-е сентября
Весь матч
1,86
1,91
2,90
-1.50/1.50
1,38
1,37
1.50/-1.50
2,95
—
14-е сентября
Весь матч
1,77
2,02
2,70
-1.50/1.50
1,43
1,33
1.50/-1.50
3,15
—
14-е сентября
Весь матч
2,23
1,64
1,51
1.50/-1.50
2,44
3,55
-1.50/1.50
1,27
—
14-е сентября
Весь матч
2,00
1,79
1,42
1.50/-1.50
2,75
3,10
-1.50/1.50
1,33
—
14-е сентября
Весь матч
1,42
2,80
2,06
-1.50/1.50
1,71
1,19
1.50/-1.50
4,40
—
14-е сентября
Весь матч
2,80
1,42
1,72
1.50/-1.50
2,05
4,50
-1.50/1.50
1,18
—
14-е сентября
Весь матч
1,85
1,92
2,85
-1.50/1.50
1,39
1,37
1.50/-1.50
2,95
—
14-е сентября
Весь матч
5,20
1,16
2,45
1.50/-1.50
1,51
8,00
-1.50/1.50
1,06
—
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