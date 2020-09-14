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ТЕННИС. WTA. WTA. Рим. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
2745
14-е сентября
Павлюченкова А.Чжан Шуай
Весь матч
1,39
2,95
1,99
-1.50/1.50
1,77
1,17
1.50/-1.50
4,70
12:00
2688
14-е сентября
Рыбакина Е.Александрова Ек.
Весь матч
1,68
2,15
2,55
-1.50/1.50
1,48
1,30
1.50/-1.50
3,35
13:15
2682
14-е сентября
Анисимова А.Векич Д.
Весь матч
1,86
1,91
2,90
-1.50/1.50
1,38
1,37
1.50/-1.50
2,95
13:20
2798
14-е сентября
Бузкова М.Томлянович А.
Весь матч
1,77
2,02
2,70
-1.50/1.50
1,43
1,33
1.50/-1.50
3,15
14:20
2799
14-е сентября
Стрыкова Б.Кудерметова В.
Весь матч
2,23
1,64
1,51
1.50/-1.50
2,44
3,55
-1.50/1.50
1,27
14:35
2803
14-е сентября
Линетт М.Остапенко Е.
Весь матч
2,00
1,79
1,42
1.50/-1.50
2,75
3,10
-1.50/1.50
1,33
15:30
2778
14-е сентября
Севастова А.Паолини Ж.
Весь матч
1,42
2,80
2,06
-1.50/1.50
1,71
1,19
1.50/-1.50
4,40
15:40
3172
14-е сентября
Блинкова А.Тайкманн Ж.Б.
Весь матч
2,80
1,42
1,72
1.50/-1.50
2,05
4,50
-1.50/1.50
1,18
15:50
3209
14-е сентября
Риске Э.Большова Задойнов А.
Весь матч
1,85
1,92
2,85
-1.50/1.50
1,39
1,37
1.50/-1.50
2,95
15:50
2534
14-е сентября
Се Су ВейМертенс Э.
Весь матч
5,20
1,16
2,45
1.50/-1.50
1,51
8,00
-1.50/1.50
1,06
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