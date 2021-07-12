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WTA. Лозанна. Швейцария32
WTA. Прага. Чехия23
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1000

Ставки на WTA. WTA. Прага. Чехия

ТЕННИС. WTA. WTA. Прага. ЧехияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:00
2844
12-е июля
Стосур С.Мин Г.
Весь матч
1,64
2,23
-1.5/1.5
2,44
1,51
1.5/-1.5
1,28
3,45
+80
12:15
1983
12-е июля
Кабрера Л.Мухаммад Э.
Весь матч
2,33
1,59
1.5/-1.5
1,57
2,32
-1.5/1.5
3,60
1,26
+80
12:15
2847
12-е июля
Стоянович Н.Дьяченко В.
Весь матч
1,50
2,55
-1.5/1.5
2,17
1,64
1.5/-1.5
1,22
4,00
+80
13:30
1125
12-е июля
Liang E / Min GBouzkova M / Hradecka L
Весь матч
6,60
1,10
1.5/-1.5
2,85
1,40
-1.5/1.5
9,60
1,03
+28
13:30
1981
12-е июля
Квитова П.Шрамкова Р.
Весь матч
1,06
8,40
-1.5/1.5
1,27
3,50
1.5/-1.5
1,02
11,00
+80
14:00
1855
12-е июля
Havlickova L / Kolodziejova MBains N / Murray Sharan S
Весь матч
2,65
1,46
1.5/-1.5
1,66
2,14
-1.5/1.5
4,30
1,19
+28
14:45
1079
12-е июля
Klimovicova L / Palicova BDiatchenko V / Martincova T
Весь матч
5,60
1,14
1.5/-1.5
2,55
1,48
-1.5/1.5
8,60
1,05
+28
14:45
2829
12-е июля
Инглис М.Шмиткова Т.
Весь матч
1,66
2,18
-1.5/1.5
2,46
1,51
1.5/-1.5
1,29
3,40
+80
15:15
1166
12-е июля
Гатто-Монтикон Д / Парризас-Диас НБектас Э./Мур Т.
Весь матч
2,31
1,59
1.5/-1.5
1,53
2,40
-1.5/1.5
3,70
1,25
+28
11:00
2540
13-е июля
Bonaventure Y / Kung LМордергер Т./Мордергер Я.
Весь матч
1,61
2,29
+24
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