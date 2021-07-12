1000
Ставки на WTA. WTA. Прага. Чехия
ТЕННИС. WTA. WTA. Прага. ЧехияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июля
Весь матч
1,64
2,23
-1.5/1.5
2,44
1,51
1.5/-1.5
1,28
3,45
—
12-е июля
Весь матч
2,33
1,59
1.5/-1.5
1,57
2,32
-1.5/1.5
3,60
1,26
—
12-е июля
Весь матч
1,50
2,55
-1.5/1.5
2,17
1,64
1.5/-1.5
1,22
4,00
—
Весь матч
6,60
1,10
1.5/-1.5
2,85
1,40
-1.5/1.5
9,60
1,03
—
12-е июля
Весь матч
1,06
8,40
-1.5/1.5
1,27
3,50
1.5/-1.5
1,02
11,00
—
Весь матч
2,65
1,46
1.5/-1.5
1,66
2,14
-1.5/1.5
4,30
1,19
—
Весь матч
5,60
1,14
1.5/-1.5
2,55
1,48
-1.5/1.5
8,60
1,05
—
12-е июля
Весь матч
1,66
2,18
-1.5/1.5
2,46
1,51
1.5/-1.5
1,29
3,40
—
Весь матч
2,31
1,59
1.5/-1.5
1,53
2,40
-1.5/1.5
3,70
1,25
—
Весь матч
1,61
2,29
—
—
—