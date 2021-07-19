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WTA. Гдыня. Польша23
WTA. Палермо. Италия22
ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на WTA. WTA. Палермо. Италия

ТЕННИС. WTA. WTA. Палермо. ИталияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
17:00
3242
19-е июля
Арруабаррена Л.Мин Г.
Весь матч
1,58
2,34
-1.5/1.5
2,31
1,57
1.5/-1.5
1,26
3,65
+80
17:00
3241
19-е июля
Бранкаччио Н.Кристиан Ж.
Весь матч
2,22
1,64
1.5/-1.5
1,53
2,41
-1.5/1.5
3,45
1,28
+80
17:00
3322
19-е июля
Додин О.Дульгеру А.
Весь матч
1,80
1,99
-1.5/1.5
2,70
1,43
1.5/-1.5
1,35
3,05
+80
18:15
3640
19-е июля
Paoletti M / Pigato LГлисон К / Ромпис Д
Весь матч
2,30
1,60
1.5/-1.5
1,53
2,41
-1.5/1.5
3,70
1,25
+28
18:15
3642
19-е июля
Бассолс Рибера М.Тайкманн Ж.Б.
Весь матч
3,30
1,32
1.5/-1.5
1,91
1,83
-1.5/1.5
5,20
1,14
+80
18:15
3258
19-е июля
Дьяченко В.Грабер Ю.
Весь матч
2,04
1,75
1.5/-1.5
1,45
2,60
-1.5/1.5
3,15
1,33
+80
19:30
3261
19-е июля
Кунг Л.Вихлянцева Н.
Весь матч
2,95
1,38
1.5/-1.5
1,80
1,94
-1.5/1.5
4,70
1,17
+80
20:45
3593
19-е июля
Rosatello C / Spiteri DPanova A / Wachaczyk J
Весь матч
2,65
1,46
1.5/-1.5
1,66
2,15
-1.5/1.5
4,30
1,19
+28
21:00
3313
19-е июля
Гатто Монтиконе Дж.Инглис М.
Весь матч
1,72
2,08
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,32
3,20
+80
21:00
3649
19-е июля
Чжен ЦзинвенСамсонова Л.
Весь матч
2,95
1,39
1.5/-1.5
1,79
1,96
-1.5/1.5
4,60
1,17
+80
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