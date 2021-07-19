1000
Ставки на WTA. WTA. Палермо. Италия
ТЕННИС. WTA. WTA. Палермо. ИталияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
19-е июля
Весь матч
1,58
2,34
-1.5/1.5
2,31
1,57
1.5/-1.5
1,26
3,65
—
19-е июля
Весь матч
2,22
1,64
1.5/-1.5
1,53
2,41
-1.5/1.5
3,45
1,28
—
19-е июля
Весь матч
1,80
1,99
-1.5/1.5
2,70
1,43
1.5/-1.5
1,35
3,05
—
Весь матч
2,30
1,60
1.5/-1.5
1,53
2,41
-1.5/1.5
3,70
1,25
—
19-е июля
Весь матч
3,30
1,32
1.5/-1.5
1,91
1,83
-1.5/1.5
5,20
1,14
—
19-е июля
Весь матч
2,04
1,75
1.5/-1.5
1,45
2,60
-1.5/1.5
3,15
1,33
—
19-е июля
Весь матч
2,95
1,38
1.5/-1.5
1,80
1,94
-1.5/1.5
4,70
1,17
—
Весь матч
2,65
1,46
1.5/-1.5
1,66
2,15
-1.5/1.5
4,30
1,19
—
19-е июля
Весь матч
1,72
2,08
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,32
3,20
—
19-е июля
Весь матч
2,95
1,39
1.5/-1.5
1,79
1,96
-1.5/1.5
4,60
1,17
—