1000
Ставки на WTA. WTA. Ноттингем. Великобритания
ТЕННИС. WTA. WTA. Ноттингем. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,38
1,53
3.5/-3.5
2,10
1,67
1.5/-1.5
1,40
2,88
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,63
1,44
3.5/-3.5
1,91
1,83
1.5/-1.5
1,73
2,00
—
7-е июня
Весь матч
1,25
3,85
-1.5/1.5
1,66
2,14
1.5/-1.5
1,11
6,00
—
7-е июня
Весь матч
2,38
1,56
1.5/-1.5
1,59
2,27
-1.5/1.5
3,70
1,25
—
7-е июня
Весь матч
2,39
1,56
1.5/-1.5
1,59
2,26
-1.5/1.5
3,70
1,25
—
Весь матч
1,68
2,15
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,28
3,45
—
Весь матч
1,14
5,60
-1.5/1.5
1,48
2,55
1.5/-1.5
1,05
8,60
—
Весь матч
2,39
1,56
—
—
—
Весь матч
2,23
1,64
—
—
—
Весь матч
1,54
2,44
—
—
—