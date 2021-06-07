Популярное

Футбол

Теннис

Хоккей

Баскетбол

Настольный теннис

Волейбол

Регби

Спецпредложение

Counter-Strike

Dota-2

League of Legends

MMA

Австралийский футбол

Американский футбол

Бейсбол

Бокс

Гандбол

Формула 1

Шахматы

Турниры Большого Шлема
ATP
WTA
WTA. Ноттингем. Великобритания24
ATP. Челленджер
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на WTA. WTA. Ноттингем. Великобритания

ТЕННИС. WTA. WTA. Ноттингем. ВеликобританияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
17:10
277
2-й сет
Ван ЯфаньКабрера Л.
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,38
1,53
3.5/-3.5
2,10
1,67
1.5/-1.5
1,40
2,88
+27
17:39
350
1-й сет
Томова Вик.Нара Куруми
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,63
1,44
3.5/-3.5
1,91
1,83
1.5/-1.5
1,73
2,00
+47
18:15
3119
7-е июня
Макнейли К.Райна А.
Весь матч
1,25
3,85
-1.5/1.5
1,66
2,14
1.5/-1.5
1,11
6,00
+92
18:25
3091
7-е июня
Радукану Э.Дарт Х.
Весь матч
2,38
1,56
1.5/-1.5
1,59
2,27
-1.5/1.5
3,70
1,25
+92
19:40
3447
7-е июня
Осорио Серрано М.К.Бултер К.
Весь матч
2,39
1,56
1.5/-1.5
1,59
2,26
-1.5/1.5
3,70
1,25
+92
18:50
1623
7-е июня
Конта Й./Векич Д.Лечемия Э./Нил И.
Весь матч
1,68
2,15
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,28
3,45
+28
20:00
1114
7-е июня
Martincova T / Mladenovic KMoore T / Silva E
Весь матч
1,14
5,60
-1.5/1.5
1,48
2,55
1.5/-1.5
1,05
8,60
+28
12:00
2042
8-е июня
Broady N / Dart HChristian K / Hibino N
Весь матч
2,39
1,56
+24
12:00
2053
8-е июня
Davis L / Mcnally CDolehide C / Sanders S
Весь матч
2,23
1,64
+24
12:00
2048
8-е июня
Raina A / Wachaczyk JBains N / Murray Sharan S
Весь матч
1,54
2,44
+24
Показать ещё
из 14событий
Прямые трансляции26
Корзина
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом