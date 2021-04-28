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ТЕННИС. WTA. WTA. Мадрид. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
3367
28-е апреля
Богдан А.Хибино Нао
Весь матч
1,24
3,90
1,66
-1.50/1.50
2,15
1,10
1.50/-1.50
6,00
11:00
1182
28-е апреля
Козлова К.Дияс З.
Весь матч
1,93
1,84
1,41
1.50/-1.50
2,80
2,95
-1.50/1.50
1,37
11:00
2903
28-е апреля
Шмидлова А. К.Звонарева В.
Весь матч
2,22
1,64
1,53
1.50/-1.50
2,40
3,45
-1.50/1.50
1,29
12:15
4065
28-е апреля
Ковинич Д.Дои Мисаки
Весь матч
1,29
3,50
1,76
-1.50/1.50
2,00
1,12
1.50/-1.50
5,60
12:15
2473
28-е апреля
Се Су ВейЗиданшек Т.
Весь матч
2,95
1,39
1,80
1.50/-1.50
1,95
4,70
-1.50/1.50
1,17
12:15
3923
28-е апреля
Сю ВанТомлянович А.
Весь матч
3,25
1,33
1,90
1.50/-1.50
1,84
5,20
-1.50/1.50
1,14
13:30
4438
28-е апреля
Зигемунд Л.Соснович А.
Весь матч
1,53
2,46
2,21
-1.50/1.50
1,62
1,24
1.50/-1.50
3,85
13:30
1750
28-е апреля
Младенович К.Потапова А.
Весь матч
2,43
1,54
1,60
1.50/-1.50
2,24
3,80
-1.50/1.50
1,24
13:30
1691
28-е апреля
Фогеле Ш.Бегу И.К.
Весь матч
3,45
1,30
1,98
1.50/-1.50
1,77
5,40
-1.50/1.50
1,13
14:45
2276
28-е апреля
Пера Б.Херцог П.
Весь матч
1,77
2,02
2,65
-1.50/1.50
1,44
1,34
1.50/-1.50
3,10
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