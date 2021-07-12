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WTA. Будапешт. Венгрия24
WTA. Лозанна. Швейцария32
WTA. Прага. Чехия23
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1000

Ставки на WTA. WTA. Лозанна. Швейцария

ТЕННИС. WTA. WTA. Лозанна. ШвейцарияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:30
2718
12-е июля
Бронцетти Л.In-Albon, Ylena
Весь матч
1,88
1,90
-1.5/1.5
2,85
1,39
1.5/-1.5
1,38
2,90
+80
11:30
2711
12-е июля
Грамматикопулу В.Малечкова Дж.
Весь матч
1,89
1,88
1.5/-1.5
1,40
2,85
-1.5/1.5
2,85
1,39
+80
12:45
2776
12-е июля
Шарма А.Ивахненко В.
Весь матч
1,24
4,00
-1.5/1.5
1,65
2,15
1.5/-1.5
1,10
6,20
+80
12:45
2762
12-е июля
Эйкери У.Прайс, Габриэлла
Весь матч
1,25
3,80
+54
13:00
2781
12-е июля
Дияс З.Вальтерт С.
Весь матч
1,68
2,16
-1.5/1.5
2,47
1,50
1.5/-1.5
1,30
3,30
+80
14:00
2746
12-е июля
Завацкая К.Вихлянцева Н.
Весь матч
1,48
2,60
-1.5/1.5
2,13
1,66
1.5/-1.5
1,22
4,00
+80
14:15
2783
12-е июля
Зиданшек Т.Мельникова М.
Весь матч
1,07
8,20
-1.5/1.5
1,28
3,45
1.5/-1.5
1,02
11,00
+80
15:15
2813
12-е июля
Фридзам А.Л.Паркс А.
Весь матч
1,24
3,90
-1.5/1.5
1,66
2,13
1.5/-1.5
1,10
6,20
+80
16:30
2815
12-е июля
Бандеччи С.Бюрель К.
Весь матч
2,95
1,39
1.5/-1.5
1,80
1,95
-1.5/1.5
4,60
1,17
+80
16:30
2791
12-е июля
Ди Лоренцо Ф.Фогеле Ш.
Весь матч
2,80
1,42
1.5/-1.5
1,75
2,01
-1.5/1.5
4,40
1,19
+80
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из 14событий

ТЕННИС. WTA. WTA. Лозанна. ШвейцарияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
13:00
3936
18-е июля
Зиданшек Т. Лозанна 2021
Итоги
4,75
+1
13:00
3937
18-е июля
Джорджи К. Лозанна 2021
Итоги
10,00
+1
13:00
3938
18-е июля
Тайкманн Ж.Б. Лозанна 2021
Итоги
10,00
+1
13:00
3939
18-е июля
Гарсия К. Лозанна 2021
Итоги
11,00
+1
13:00
3940
18-е июля
Ферро Ф. Лозанна 2021
Итоги
12,00
+1
13:00
3941
18-е июля
Бюрель К. Лозанна 2021
Итоги
15,00
+1
13:00
3943
18-е июля
Паолини Ж. Лозанна 2021
Итоги
19,00
+1
13:00
3945
18-е июля
Рус А. Лозанна 2021
Итоги
19,00
+1
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