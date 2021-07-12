1000
Ставки на WTA. WTA. Лозанна. Швейцария
ТЕННИС. WTA. WTA. Лозанна. ШвейцарияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июля
Весь матч
1,88
1,90
-1.5/1.5
2,85
1,39
1.5/-1.5
1,38
2,90
—
12-е июля
Весь матч
1,89
1,88
1.5/-1.5
1,40
2,85
-1.5/1.5
2,85
1,39
—
12-е июля
Весь матч
1,24
4,00
-1.5/1.5
1,65
2,15
1.5/-1.5
1,10
6,20
—
12-е июля
Весь матч
1,25
3,80
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,68
2,16
-1.5/1.5
2,47
1,50
1.5/-1.5
1,30
3,30
—
12-е июля
Весь матч
1,48
2,60
-1.5/1.5
2,13
1,66
1.5/-1.5
1,22
4,00
—
12-е июля
Весь матч
1,07
8,20
-1.5/1.5
1,28
3,45
1.5/-1.5
1,02
11,00
—
12-е июля
Весь матч
1,24
3,90
-1.5/1.5
1,66
2,13
1.5/-1.5
1,10
6,20
—
12-е июля
Весь матч
2,95
1,39
1.5/-1.5
1,80
1,95
-1.5/1.5
4,60
1,17
—
12-е июля
Весь матч
2,80
1,42
1.5/-1.5
1,75
2,01
-1.5/1.5
4,40
1,19
—
ТЕННИС. WTA. WTA. Лозанна. ШвейцарияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
18-е июля
Итоги
4,75
—
—
—
18-е июля
Итоги
10,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
10,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
11,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
12,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
15,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
19,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
19,00
—
—
—