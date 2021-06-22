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WTA. Истборн. Великобритания24
WTA. Бад-Хомбург. Германия11
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UTR. Мужчины
1000

Ставки на WTA. WTA. Истборн. Великобритания

ТЕННИС. WTA. WTA. Истборн. ВеликобританияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
14:00
2949
22-е июня
Дарт Х.Рыбакина Е.
Весь матч
4,80
1,17
1.5/-1.5
2,39
1,53
-1.5/1.5
7,40
1,07
+80
14:30
2942
22-е июня
Бадоса П.Свитолина Э.
Весь матч
2,17
1,67
1.5/-1.5
1,50
2,47
-1.5/1.5
3,35
1,29
+80
15:15
2998
22-е июня
Павлюченкова А.Остапенко Е.
Весь матч
2,25
1,63
1.5/-1.5
1,53
2,40
-1.5/1.5
3,50
1,27
+80
15:30
1159
22-е июня
Андрееску Б.В.МакХэйл К.
Весь матч
1,27
3,70
-1.5/1.5
1,70
2,08
1.5/-1.5
1,11
6,00
+80
15:30
1174
22-е июня
Севастова А.Костюк М.
Весь матч
2,12
1,70
1.5/-1.5
1,48
2,55
-1.5/1.5
3,25
1,31
+80
15:50
2163
22-е июня
Джорджи К.Плишкова Кар.
Весь матч
2,75
1,44
1.5/-1.5
1,72
2,05
-1.5/1.5
4,40
1,19
+80
16:45
2992
22-е июня
Жабер О.Вондроушова М.
Весь матч
1,32
3,35
-1.5/1.5
1,82
1,92
1.5/-1.5
1,14
5,20
+80
16:45
1085
22-е июня
Роджерс Ш.Бертенс К.
Весь матч
1,37
3,00
-1.5/1.5
1,92
1,82
1.5/-1.5
1,16
4,80
+80
17:05
3014
22-е июня
Уотсон Х.Свиатек И.
Весь матч
4,50
1,19
1.5/-1.5
2,36
1,55
-1.5/1.5
7,20
1,07
+80
18:00
1227
22-е июня
Голубич В.Стосур С.
Весь матч
1,17
5,00
-1.5/1.5
1,53
2,40
1.5/-1.5
1,07
7,60
+80
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