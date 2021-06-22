1000
Ставки на WTA. WTA. Истборн. Великобритания
ТЕННИС. WTA. WTA. Истборн. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
22-е июня
Весь матч
4,80
1,17
1.5/-1.5
2,39
1,53
-1.5/1.5
7,40
1,07
—
22-е июня
Весь матч
2,17
1,67
1.5/-1.5
1,50
2,47
-1.5/1.5
3,35
1,29
—
22-е июня
Весь матч
2,25
1,63
1.5/-1.5
1,53
2,40
-1.5/1.5
3,50
1,27
—
22-е июня
Весь матч
1,27
3,70
-1.5/1.5
1,70
2,08
1.5/-1.5
1,11
6,00
—
22-е июня
Весь матч
2,12
1,70
1.5/-1.5
1,48
2,55
-1.5/1.5
3,25
1,31
—
22-е июня
Весь матч
2,75
1,44
1.5/-1.5
1,72
2,05
-1.5/1.5
4,40
1,19
—
22-е июня
Весь матч
1,32
3,35
-1.5/1.5
1,82
1,92
1.5/-1.5
1,14
5,20
—
22-е июня
Весь матч
1,37
3,00
-1.5/1.5
1,92
1,82
1.5/-1.5
1,16
4,80
—
22-е июня
Весь матч
4,50
1,19
1.5/-1.5
2,36
1,55
-1.5/1.5
7,20
1,07
—
22-е июня
Весь матч
1,17
5,00
-1.5/1.5
1,53
2,40
1.5/-1.5
1,07
7,60
—