1000
Ставки на WTA. WTA. Гдыня. Польша
ТЕННИС. WTA. WTA. Гдыня. ПольшаОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
19-е июля
Весь матч
2,28
1,61
1.5/-1.5
1,55
2,35
-1.5/1.5
3,55
1,27
—
19-е июля
Весь матч
1,56
2,38
-1.5/1.5
2,29
1,58
1.5/-1.5
1,25
3,75
—
19-е июля
Весь матч
6,60
1,10
1.5/-1.5
2,95
1,37
-1.5/1.5
9,60
1,04
—
19-е июля
Весь матч
3,10
1,36
1.5/-1.5
1,85
1,89
-1.5/1.5
4,90
1,16
—
Весь матч
3,00
1,38
1.5/-1.5
1,77
1,98
-1.5/1.5
4,90
1,16
—
Весь матч
1,72
2,09
-1.5/1.5
2,65
1,45
1.5/-1.5
1,30
3,30
—
19-е июля
Весь матч
1,79
2,00
-1.5/1.5
2,70
1,44
1.5/-1.5
1,35
3,05
—
Весь матч
2,32
1,59
1.5/-1.5
1,53
2,39
-1.5/1.5
3,70
1,25
—
19-е июля
Весь матч
2,85
1,41
1.5/-1.5
1,75
2,00
-1.5/1.5
4,50
1,18
—
20-е июля
Весь матч
12,00
1,02
—
—
—