Популярное

Футбол

Теннис

Баскетбол

Волейбол

Хоккей

Настольный теннис

Спецпредложение

Counter-Strike

Dota-2

League of Legends

MMA

Американский футбол

Бадминтон

Бейсбол

Бокс

Водное поло

Вольная борьба

Гандбол

Греко-римская борьба

Олимпиада

Плавание

Регби

Снукер

Фехтование

Шахматы

Турниры Большого Шлема
ATP
WTA
WTA. Гдыня. Польша23
WTA. Палермо. Италия22
ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на WTA. WTA. Гдыня. Польша

ТЕННИС. WTA. WTA. Гдыня. ПольшаОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12:00
1791
19-е июля
Блинкова А.Шмидлова А. К.
Весь матч
2,28
1,61
1.5/-1.5
1,55
2,35
-1.5/1.5
3,55
1,27
+80
12:00
1689
19-е июля
Козлова К.Волынец К.
Весь матч
1,56
2,38
-1.5/1.5
2,29
1,58
1.5/-1.5
1,25
3,75
+80
13:15
3507
19-е июля
Оляновская В.Бондар А.
Весь матч
6,60
1,10
1.5/-1.5
2,95
1,37
-1.5/1.5
9,60
1,04
+80
14:00
2879
19-е июля
Ди Сарра Ф.Барэ И.М.
Весь матч
3,10
1,36
1.5/-1.5
1,85
1,89
-1.5/1.5
4,90
1,16
+80
15:00
3398
19-е июля
Мордергер Т./Мордергер Я.Loeb J / Silva E
Весь матч
3,00
1,38
1.5/-1.5
1,77
1,98
-1.5/1.5
4,90
1,16
+28
15:15
3515
19-е июля
Като М / Ворачова РAmanmuradova A / Melnikova M
Весь матч
1,72
2,09
-1.5/1.5
2,65
1,45
1.5/-1.5
1,30
3,30
+28
16:00
4006
19-е июля
Бондаренко К.Фальковска В.
Весь матч
1,79
2,00
-1.5/1.5
2,70
1,44
1.5/-1.5
1,35
3,05
+80
16:30
3636
19-е июля
Anshba A / Detiuc AГоргодзе Е./Калашникова О.
Весь матч
2,32
1,59
1.5/-1.5
1,53
2,39
-1.5/1.5
3,70
1,25
+28
18:00
2541
19-е июля
Радванска У.Куцова К.
Весь матч
2,85
1,41
1.5/-1.5
1,75
2,00
-1.5/1.5
4,50
1,18
+80
11:00
2462
20-е июля
Baszak, WeronikaСоснович А.
Весь матч
12,00
1,02
+40
Показать ещё
из 13событий
О компании
Полезная информация
Контакты
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Партнёрская программа
Мобильное приложение
Платежные системы+ Другие
© 2008—2021 Ставки на спорт в букмекерской компании «Лига Ставок»
Прямые трансляции9
Корзина
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом