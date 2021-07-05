1000
Ставки на WTA. WTA. Гамбург. Германия
ТЕННИС. WTA. WTA. Гамбург. ГерманияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
5-е июля
Весь матч
1,62
2,26
-1.5/1.5
2,34
1,56
1.5/-1.5
1,28
3,50
—
5-е июля
Весь матч
2,60
1,48
1.5/-1.5
1,68
2,11
-1.5/1.5
4,10
1,21
—
5-е июля
Весь матч
1,27
3,70
-1.5/1.5
1,71
2,07
1.5/-1.5
1,11
5,80
—
5-е июля
Весь матч
1,51
2,50
-1.5/1.5
2,17
1,64
1.5/-1.5
1,23
3,90
—
5-е июля
Весь матч
1,23
4,00
-1.5/1.5
1,65
2,16
1.5/-1.5
1,10
6,40
—
5-е июля
Весь матч
1,79
1,99
-1.5/1.5
2,70
1,43
1.5/-1.5
1,35
3,00
—
5-е июля
Весь матч
3,20
1,34
1.5/-1.5
1,89
1,84
-1.5/1.5
5,00
1,15
—
5-е июля
Весь матч
2,65
1,47
1.5/-1.5
1,70
2,08
-1.5/1.5
4,10
1,21
—