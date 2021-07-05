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WTA. Гамбург. Германия8
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Ставки на WTA. WTA. Гамбург. Германия

ТЕННИС. WTA. WTA. Гамбург. ГерманияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:00
2616
5-е июля
Куцова К.Вагнер С.
Весь матч
1,62
2,26
-1.5/1.5
2,34
1,56
1.5/-1.5
1,28
3,50
+80
11:00
2644
5-е июля
Питер К.Герлах К.
Весь матч
2,60
1,48
1.5/-1.5
1,68
2,11
-1.5/1.5
4,10
1,21
+80
11:00
2614
5-е июля
Фреш М.Зайя А.
Весь матч
1,27
3,70
-1.5/1.5
1,71
2,07
1.5/-1.5
1,11
5,80
+80
12:15
2665
5-е июля
Мельникова М.Noha Akugue, Noma
Весь матч
1,51
2,50
-1.5/1.5
2,17
1,64
1.5/-1.5
1,23
3,90
+72
12:15
2671
5-е июля
Рузе Е.Г.Лян Ен Шуо
Весь матч
1,23
4,00
-1.5/1.5
1,65
2,16
1.5/-1.5
1,10
6,40
+80
12:15
2655
5-е июля
Херрманн Ш.Шиникова И.
Весь матч
1,79
1,99
-1.5/1.5
2,70
1,43
1.5/-1.5
1,35
3,00
+80
13:30
2670
5-е июля
Лыс Е.Минелла М.
Весь матч
3,20
1,34
1.5/-1.5
1,89
1,84
-1.5/1.5
5,00
1,15
+80
14:45
2678
5-е июля
Хобгарски К.Ормаэчеа П.
Весь матч
2,65
1,47
1.5/-1.5
1,70
2,08
-1.5/1.5
4,10
1,21
+80
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