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WTA. Клуж-Напока. Румыния33
WTA. Сан Хосе. США19
ATP. Челленджер
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на WTA. WTA. Клуж-Напока. Румыния

ТЕННИС. WTA. WTA. Клуж-Напока. РумынияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:00
2704
2-е августа
Йуван К.Мельникова М.
Весь матч
1,21
4,30
-1.5/1.5
1,59
2,27
1.5/-1.5
1,09
6,60
+80
11:00
1331
2-е августа
Удварди П.Санчес А.С.
Весь матч
1,08
7,40
-1.5/1.5
1,33
3,15
1.5/-1.5
1,03
10,00
+80
11:00
1511
2-е августа
Фетт Я.Попа Тейусану В.
Весь матч
1,04
10,00
-1.5/1.5
1,21
4,10
1.5/-1.5
1,01
13,00
+28
12:15
1557
2-е августа
Ормаэчеа П.Стефанини Л.
Весь матч
1,68
2,15
-1.5/1.5
2,50
1,49
1.5/-1.5
1,30
3,30
+80
12:15
1500
2-е августа
Талаба Г.Дульгеру А.
Весь матч
2,60
1,48
1.5/-1.5
1,68
2,11
-1.5/1.5
4,10
1,21
+80
12:15
2602
2-е августа
Тирон Э.Арруабаррена Л.
Весь матч
12,00
1,02
1.5/-1.5
4,90
1,15
-1.5/1.5
13,00
1,01
+80
13:30
2530
2-е августа
Szabo, BrianaКава К.
Весь матч
9,00
1,05
1.5/-1.5
3,75
1,25
-1.5/1.5
12,00
1,02
+80
13:30
1538
2-е августа
Крунич А.Булгару М.Б.
Весь матч
1,17
4,90
-1.5/1.5
1,51
2,45
1.5/-1.5
1,07
7,60
+80
13:30
1525
2-е августа
Мендес С.Фетекау И.
Весь матч
1,73
2,07
-1.5/1.5
2,60
1,46
1.5/-1.5
1,32
3,20
+80
18:30
2737
2-е августа
Рузе Е.Г.Цуренко Л.
Весь матч
1,38
2,95
-1.5/1.5
1,94
1,80
1.5/-1.5
1,17
4,70
+80
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из 15событий

ТЕННИС. WTA. WTA. Клуж-Напока. РумынияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
11:00
4122
8-е августа
Корне А. Клуж-Напока 2021
Итоги
5,50
+1
11:00
4140
8-е августа
Рузе Е.Г. Клуж-Напока 2021
Итоги
7,00
+1
11:00
4142
8-е августа
Петкович А. Клуж-Напока 2021
Итоги
9,00
+1
11:00
4147
8-е августа
Богдан А. Клуж-Напока 2021
Итоги
9,50
+1
11:00
4149
8-е августа
Шмидлова А.К. Клуж-Напока 2021
Итоги
9,50
+1
11:00
4151
8-е августа
Йуван К. Клуж-Напока 2021
Итоги
11,00
+1
11:00
4153
8-е августа
Бузарнеску М. Клуж-Напока 2021
Итоги
12,00
+1
11:00
4155
8-е августа
Куцова К. Клуж-Напока 2021
Итоги
15,00
+1
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