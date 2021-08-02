1000
Ставки на WTA. WTA. Клуж-Напока. Румыния
ТЕННИС. WTA. WTA. Клуж-Напока. РумынияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
2-е августа
Весь матч
1,21
4,30
-1.5/1.5
1,59
2,27
1.5/-1.5
1,09
6,60
—
2-е августа
Весь матч
1,08
7,40
-1.5/1.5
1,33
3,15
1.5/-1.5
1,03
10,00
—
2-е августа
Весь матч
1,04
10,00
-1.5/1.5
1,21
4,10
1.5/-1.5
1,01
13,00
—
2-е августа
Весь матч
1,68
2,15
-1.5/1.5
2,50
1,49
1.5/-1.5
1,30
3,30
—
2-е августа
Весь матч
2,60
1,48
1.5/-1.5
1,68
2,11
-1.5/1.5
4,10
1,21
—
2-е августа
Весь матч
12,00
1,02
1.5/-1.5
4,90
1,15
-1.5/1.5
13,00
1,01
—
2-е августа
Весь матч
9,00
1,05
1.5/-1.5
3,75
1,25
-1.5/1.5
12,00
1,02
—
2-е августа
Весь матч
1,17
4,90
-1.5/1.5
1,51
2,45
1.5/-1.5
1,07
7,60
—
2-е августа
Весь матч
1,73
2,07
-1.5/1.5
2,60
1,46
1.5/-1.5
1,32
3,20
—
2-е августа
Весь матч
1,38
2,95
-1.5/1.5
1,94
1,80
1.5/-1.5
1,17
4,70
—
ТЕННИС. WTA. WTA. Клуж-Напока. РумынияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
8-е августа
Итоги
5,50
—
—
—
8-е августа
Итоги
7,00
—
—
—
8-е августа
Итоги
9,00
—
—
—
8-е августа
Итоги
9,50
—
—
—
8-е августа
Итоги
9,50
—
—
—
8-е августа
Итоги
11,00
—
—
—
8-е августа
Итоги
12,00
—
—
—
8-е августа
Итоги
15,00
—
—
—