1000
Ставки на WTA. WTA. Будапешт. Венгрия
ТЕННИС. WTA. WTA. Будапешт. ВенгрияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июля
Весь матч
1,46
2,65
-1.5/1.5
2,08
1,69
1.5/-1.5
1,20
4,20
—
12-е июля
Весь матч
1,54
2,45
-1.5/1.5
2,24
1,60
1.5/-1.5
1,24
3,85
—
12-е июля
Весь матч
2,42
1,55
1.5/-1.5
1,61
2,23
-1.5/1.5
3,75
1,24
—
12-е июля
Весь матч
1,61
2,27
-1.5/1.5
2,37
1,55
1.5/-1.5
1,27
3,50
—
12-е июля
Весь матч
1,28
3,60
-1.5/1.5
1,73
2,03
1.5/-1.5
1,12
5,80
—
12-е июля
Весь матч
1,17
4,80
-1.5/1.5
1,54
2,39
1.5/-1.5
1,07
7,40
—
13-е июля
Весь матч
1,82
1,95
—
—
—
13-е июля
Весь матч
3,55
1,28
—
—
—
13-е июля
Весь матч
5,40
1,15
—
—
—
13-е июля
Весь матч
2,37
1,57
—
—
—
ТЕННИС. WTA. WTA. Будапешт. ВенгрияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
18-е июля
Итоги
8,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
9,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
11,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
13,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
13,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
13,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
13,00
—
—
—
18-е июля
Итоги
15,00
—
—
—