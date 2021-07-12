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ATP
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WTA. Будапешт. Венгрия24
WTA. Лозанна. Швейцария32
WTA. Прага. Чехия23
ATP. Челленджер
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
UTR. Мужчины
1000

Ставки на WTA. WTA. Будапешт. Венгрия

ТЕННИС. WTA. WTA. Будапешт. ВенгрияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12:00
1787
12-е июля
Бегу И.К.Шмидлова А. К.
Весь матч
1,46
2,65
-1.5/1.5
2,08
1,69
1.5/-1.5
1,20
4,20
+80
12:00
2615
12-е июля
Томова Вик.Ормаэчеа П.
Весь матч
1,54
2,45
-1.5/1.5
2,24
1,60
1.5/-1.5
1,24
3,85
+80
13:15
1265
12-е июля
Барэ И.М.Эррани С.
Весь матч
2,42
1,55
1.5/-1.5
1,61
2,23
-1.5/1.5
3,75
1,24
+80
13:15
1982
12-е июля
Козлова К.Хаас Б.
Весь матч
1,61
2,27
-1.5/1.5
2,37
1,55
1.5/-1.5
1,27
3,50
+80
14:30
2616
12-е июля
Конюх А.Мрдежа Т.
Весь матч
1,28
3,60
-1.5/1.5
1,73
2,03
1.5/-1.5
1,12
5,80
+80
14:30
2618
12-е июля
Путинцева Ю.Горгодзе Е.
Весь матч
1,17
4,80
-1.5/1.5
1,54
2,39
1.5/-1.5
1,07
7,40
+80
11:00
1926
13-е июля
Большова Задойнов А.Галфи Д.
Весь матч
1,82
1,95
+40
11:00
2690
13-е июля
Грабер Ю.Пера Б.
Весь матч
3,55
1,28
+40
11:00
2717
13-е июля
Ди Джузеппе М.Коллинз Д.
Весь матч
5,40
1,15
+40
11:00
2695
13-е июля
Йорович И.Кристиан Ж.
Весь матч
2,37
1,57
+40
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из 6событий

ТЕННИС. WTA. WTA. Будапешт. ВенгрияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/41/8
-
-
12:00
3910
18-е июля
Коллинз Д. Будапешт 2021
Итоги
8,00
+1
12:00
3911
18-е июля
Конюх А. Будапешт 2021
Итоги
9,00
+1
12:00
3913
18-е июля
Путинцева Ю. Будапешт 2021
Итоги
11,00
+1
12:00
3914
18-е июля
Бегу И. К. Будапешт 2021
Итоги
13,00
+1
12:00
3915
18-е июля
Калинина Ан. Будапешт 2021
Итоги
13,00
+1
12:00
3916
18-е июля
Пера Б. Будапешт 2021
Итоги
13,00
+1
12:00
3919
18-е июля
Соснович А. Будапешт 2021
Итоги
13,00
+1
12:00
3920
18-е июля
Богдан А. Будапешт 2021
Итоги
15,00
+1
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