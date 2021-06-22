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WTA. Истборн. Великобритания24
WTA. Бад-Хомбург. Германия11
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1000

Ставки на WTA. WTA. Бад-Хомбург. Германия

ТЕННИС. WTA. WTA. Бад-Хомбург. ГерманияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
14:15
3632
22-е июня
Зигемунд Л.Корпач Т.
Весь матч
1,33
3,25
-1.5/1.5
1,83
1,91
1.5/-1.5
1,15
5,00
+80
16:00
3628
22-е июня
Соррибес Тормо С.Дои Мисаки
Весь матч
1,55
2,42
-1.5/1.5
2,24
1,60
1.5/-1.5
1,24
3,80
+80
17:30
3629
22-е июня
Синякова К.Пегула Дж.
Весь матч
2,60
1,48
1.5/-1.5
1,67
2,13
-1.5/1.5
4,10
1,21
+80
19:00
1177
22-е июня
Анисимова А.Петкович А.
Весь матч
1,42
2,80
-1.5/1.5
2,02
1,74
1.5/-1.5
1,18
4,40
+80
11:00
2093
23-е июня
Квитова П.Ли Энн
Весь матч
1,26
3,75
+40
11:00
2854
23-е июня
Кербер А.Блинкова А.
Весь матч
1,18
4,70
+40
12:00
1189
23-е июня
Тиг П.М.Подорошка Н.
Весь матч
2,55
1,50
+40
14:15
1402
22-е июня
Гут М./Миддендорф Дж.Фомина А / Яшина Е
Весь матч
2,47
1,53
1.5/-1.5
1,59
2,27
-1.5/1.5
4,00
1,22
+28
17:15
3025
22-е июня
Эрин Рутлифф / Циммерманн ККорпач Т / Зайя А
Весь матч
1,12
6,00
-1.5/1.5
1,44
2,65
1.5/-1.5
1,04
9,20
+28
18:30
3051
22-е июня
Юрак Д./Клепач А.Данилина А./Грачева В.
Весь матч
1,08
7,40
-1.5/1.5
1,34
3,10
1.5/-1.5
1,02
11,00
+28
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