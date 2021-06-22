1000
Ставки на WTA. WTA. Бад-Хомбург. Германия
ТЕННИС. WTA. WTA. Бад-Хомбург. ГерманияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
22-е июня
Весь матч
1,33
3,25
-1.5/1.5
1,83
1,91
1.5/-1.5
1,15
5,00
—
22-е июня
Весь матч
1,55
2,42
-1.5/1.5
2,24
1,60
1.5/-1.5
1,24
3,80
—
22-е июня
Весь матч
2,60
1,48
1.5/-1.5
1,67
2,13
-1.5/1.5
4,10
1,21
—
22-е июня
Весь матч
1,42
2,80
-1.5/1.5
2,02
1,74
1.5/-1.5
1,18
4,40
—
23-е июня
Весь матч
1,26
3,75
—
—
—
23-е июня
Весь матч
1,18
4,70
—
—
—
23-е июня
Весь матч
2,55
1,50
—
—
—
Весь матч
2,47
1,53
1.5/-1.5
1,59
2,27
-1.5/1.5
4,00
1,22
—
Весь матч
1,12
6,00
-1.5/1.5
1,44
2,65
1.5/-1.5
1,04
9,20
—
Весь матч
1,08
7,40
-1.5/1.5
1,34
3,10
1.5/-1.5
1,02
11,00
—