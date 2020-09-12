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ТЕННИС. WTA. Рим. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:15
2448
12-е сентября
Дияс З.Калинская А.
Весь матч
2,00
1,79
1,42
1.50/-1.50
2,75
3,10
-1.50/1.50
1,33
12:15
2092
12-е сентября
Пиери Дж.Большова Задойнов А.
Весь матч
3,00
1,38
1,78
1.50/-1.50
1,97
4,80
-1.50/1.50
1,16
12:15
2549
12-е сентября
Фогеле Ш.Фернандес Л.А.
Весь матч
3,05
1,37
1,80
1.50/-1.50
1,95
5,00
-1.50/1.50
1,15
13:30
2063
12-е сентября
Гатто Монтиконе Дж.Бабош Т.
Весь матч
1,58
2,34
2,36
-1.50/1.50
1,55
1,25
1.50/-1.50
3,70
13:30
2422
12-е сентября
Касаткина Д.Родионова Ар.
Весь матч
1,09
7,00
1,36
-1.50/1.50
3,00
1,03
1.50/-1.50
10,00
13:40
2189
12-е сентября
Бегу И.К.Эррани С.
Весь матч
1,32
3,35
1,85
-1.50/1.50
1,89
1,14
1.50/-1.50
5,20
14:55
2031
12-е сентября
Тревизан Мар.Дои Мисаки
Весь матч
1,41
2,85
2,02
-1.50/1.50
1,74
1,18
1.50/-1.50
4,60
15:00
2145
12-е сентября
Делай М.Хибино Нао
Весь матч
3,55
1,29
1,95
1.50/-1.50
1,79
5,80
-1.50/1.50
1,12
15:00
2125
12-е сентября
Рус А.Самсонова Л.
Весь матч
1,71
2,11
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,31
1.50/-1.50
3,25
16:30
2138
12-е сентября
Эйкери У.Ковинич Д.
Весь матч
5,80
1,12
2,60
1.50/-1.50
1,45
9,00
-1.50/1.50
1,04
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