1000
Ставки на WTA. Прага. Чехия
ТЕННИС. WTA. Прага. ЧехияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
10-е июля
Весь матч
2,45
1,53
1.5/-1.5
1,61
2,22
-1.5/1.5
3,85
1,24
—
10-е июля
Весь матч
1,81
1,97
-1.5/1.5
2,70
1,42
1.5/-1.5
1,35
3,00
—
10-е июля
Весь матч
1,33
3,25
-1.5/1.5
1,85
1,89
1.5/-1.5
1,14
5,20
—
10-е июля
Весь матч
7,20
1,08
1.5/-1.5
3,05
1,34
-1.5/1.5
10,00
1,03
—
10-е июля
Весь матч
1,57
2,37
-1.5/1.5
2,29
1,58
1.5/-1.5
1,25
3,70
—
10-е июля
Весь матч
2,55
1,50
1.5/-1.5
1,65
2,16
-1.5/1.5
4,00
1,22
—
10-е июля
Весь матч
5,00
1,16
1.5/-1.5
2,45
1,51
-1.5/1.5
7,60
1,06
—
10-е июля
Весь матч
1,21
4,30
—
—
—
10-е июля
Весь матч
1,15
5,20
-1.5/1.5
1,49
2,50
1.5/-1.5
1,06
8,00
—
10-е июля
Весь матч
3,35
1,31
—
—
—