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WTA. Гамбург. Германия3
Будапешт. Венгрия12
Прага. Чехия12
ATP. Челленджер
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на WTA. Прага. Чехия

ТЕННИС. WTA. Прага. ЧехияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:00
3495
10-е июля
Бекташ Э.Лян Ен Шуо
Весь матч
2,45
1,53
1.5/-1.5
1,61
2,22
-1.5/1.5
3,85
1,24
+80
11:00
3494
10-е июля
Гасанова А.Карле М.Л.
Весь матч
1,81
1,97
-1.5/1.5
2,70
1,42
1.5/-1.5
1,35
3,00
+80
11:00
3502
10-е июля
Радванска У.Salkova, Dominika
Весь матч
1,33
3,25
-1.5/1.5
1,85
1,89
1.5/-1.5
1,14
5,20
+28
12:15
3503
10-е июля
Kubikova, PatricieБёррэдж Дж.
Весь матч
7,20
1,08
1.5/-1.5
3,05
1,34
-1.5/1.5
10,00
1,03
+80
12:15
3496
10-е июля
Маррэй С.Valentova, Tereza
Весь матч
1,57
2,37
-1.5/1.5
2,29
1,58
1.5/-1.5
1,25
3,70
+80
12:15
3492
10-е июля
Мур Т.Юань Юэ
Весь матч
2,55
1,50
1.5/-1.5
1,65
2,16
-1.5/1.5
4,00
1,22
+28
13:30
3498
10-е июля
Миклова Б.Бэйнс Н.
Весь матч
5,00
1,16
1.5/-1.5
2,45
1,51
-1.5/1.5
7,60
1,06
+28
13:30
3493
10-е июля
Шиникова И.Бхатья Р.
Весь матч
1,21
4,30
+2
13:30
3504
10-е июля
Шрамкова Р.Palicova, Barbora
Весь матч
1,15
5,20
-1.5/1.5
1,49
2,50
1.5/-1.5
1,06
8,00
+28
14:45
3497
10-е июля
Klimovicova, LindaЗахарова А.
Весь матч
3,35
1,31
+24
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