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ТЕННИС. WTA. Показательный турнир. Экстралига. ЧехияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
14:05
4488
13-е декабря
Александрова Ек.Плишкова Кр.
Весь матч
1,57
2,26
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