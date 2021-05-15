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ТЕННИС. WTA. Парма. ИталияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
2988
15-е мая
Pigato, LisaКунг Л.
Весь матч
2,29
1,60
1,55
1.50/-1.50
2,36
3,55
-1.50/1.50
1,27
12:00
2311
15-е мая
Богдан А.Флинк В.
Весь матч
1,14
5,60
1,46
-1.50/1.50
2,60
1,05
1.50/-1.50
8,20
12:00
2020
15-е мая
Бранкаччио Н.Завацкая К.
Весь матч
2,46
1,53
1,61
1.50/-1.50
2,22
3,85
-1.50/1.50
1,23
12:00
2401
15-е мая
Ван ЯфаньБронцетти Л.
Весь матч
1,95
1,83
1,41
1.50/-1.50
2,75
3,00
-1.50/1.50
1,36
12:00
2944
15-е мая
Грабер Ю.Керкхове Л.
Весь матч
1,53
2,46
2,22
-1.50/1.50
1,61
1,23
1.50/-1.50
3,85
12:00
2195
15-е мая
Ди Джузеппе М.Кава К.
Весь матч
2,46
1,53
1,61
1.50/-1.50
2,22
3,85
-1.50/1.50
1,23
12:00
2901
15-е мая
Макнейли К.Пиери Дж.
Весь матч
1,68
2,14
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,30
1.50/-1.50
3,30
12:00
2636
15-е мая
Ребекка МариноГатто Монтиконе Дж.
Весь матч
2,23
1,64
1,53
1.50/-1.50
2,41
3,45
-1.50/1.50
1,28
12:00
2357
15-е мая
Рубини С.Фогеле Ш.
Весь матч
3,35
1,31
1,94
1.50/-1.50
1,81
5,40
-1.50/1.50
1,13
12:00
2595
15-е мая
Самсонова Л.Перес Э.
Весь матч
1,36
3,05
1,91
-1.50/1.50
1,83
1,16
1.50/-1.50
4,80
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