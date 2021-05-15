1000
Моя линия
ТЕННИС. WTA. Парма. ИталияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
15-е мая
Весь матч
2,29
1,60
1,55
1.50/-1.50
2,36
3,55
-1.50/1.50
1,27
—
15-е мая
Весь матч
1,14
5,60
1,46
-1.50/1.50
2,60
1,05
1.50/-1.50
8,20
—
15-е мая
Весь матч
2,46
1,53
1,61
1.50/-1.50
2,22
3,85
-1.50/1.50
1,23
—
15-е мая
Весь матч
1,95
1,83
1,41
1.50/-1.50
2,75
3,00
-1.50/1.50
1,36
—
15-е мая
Весь матч
1,53
2,46
2,22
-1.50/1.50
1,61
1,23
1.50/-1.50
3,85
—
15-е мая
Весь матч
2,46
1,53
1,61
1.50/-1.50
2,22
3,85
-1.50/1.50
1,23
—
15-е мая
Весь матч
1,68
2,14
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,30
1.50/-1.50
3,30
—
Весь матч
2,23
1,64
1,53
1.50/-1.50
2,41
3,45
-1.50/1.50
1,28
—
15-е мая
Весь матч
3,35
1,31
1,94
1.50/-1.50
1,81
5,40
-1.50/1.50
1,13
—
15-е мая
Весь матч
1,36
3,05
1,91
-1.50/1.50
1,83
1,16
1.50/-1.50
4,80
—