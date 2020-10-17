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ТЕННИС. WTA. Острава. ЧехияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
3005
17-е октября
Блинкова А.Зиданшек Т.
Весь матч
1,57
2,37
2,33
-1.50/1.50
1,56
1,25
1.50/-1.50
3,70
11:00
4844
17-е октября
Богдан А.Соррибес Тормо С.
Весь матч
2,25
-1.50/1.50
1,60
1,23
1.50/-1.50
3,85
12:20
4846
17-е октября
Кырстя С.Бадоса П.
Весь матч
2,65
-1.50/1.50
1,45
1,32
1.50/-1.50
3,20
12:20
3008
17-е октября
Пера Б.Мартинцова Т.
Весь матч
1,98
1,80
1,42
1.50/-1.50
2,75
3,10
-1.50/1.50
1,34
13:40
4847
17-е октября
Йуван К.Крейчикова Б.
Весь матч
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,40
-1.50/1.50
1,29
13:40
3022
17-е октября
Тайкманн Ж.Б.Фридзам А.Л.
Весь матч
1,45
2,70
2,12
-1.50/1.50
1,67
1,20
1.50/-1.50
4,30
15:00
3169
17-е октября
Гофф К.Чепелова Я.
Весь матч
1,15
5,40
1,49
-1.50/1.50
2,50
1,06
1.50/-1.50
8,20
15:00
3028
17-е октября
Грачева В.Бегу И.К.
Весь матч
2,03
1,76
1,43
1.50/-1.50
2,70
3,20
-1.50/1.50
1,32
16:20
3107
17-е октября
Кудерметова В.Фогеле Ш.
Все коэффициенты на данное событие (+18)
16:20
4848
17-е октября
Маттек Сэндс Б.Касаткина Д.
Весь матч
2,60
1,48
1,65
1.50/-1.50
2,16
4,20
-1.50/1.50
1,21
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