1000
Моя линия
ТЕННИС. WTA. Острава. ЧехияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
17-е октября
Весь матч
1,57
2,37
2,33
-1.50/1.50
1,56
1,25
1.50/-1.50
3,70
—
17-е октября
Весь матч
—
2,25
-1.50/1.50
1,60
1,23
1.50/-1.50
3,85
—
17-е октября
Весь матч
—
2,65
-1.50/1.50
1,45
1,32
1.50/-1.50
3,20
—
17-е октября
Весь матч
1,98
1,80
1,42
1.50/-1.50
2,75
3,10
-1.50/1.50
1,34
—
17-е октября
Весь матч
—
1,48
1.50/-1.50
2,55
3,40
-1.50/1.50
1,29
—
17-е октября
Весь матч
1,45
2,70
2,12
-1.50/1.50
1,67
1,20
1.50/-1.50
4,30
—
17-е октября
Весь матч
1,15
5,40
1,49
-1.50/1.50
2,50
1,06
1.50/-1.50
8,20
—
17-е октября
Весь матч
2,03
1,76
1,43
1.50/-1.50
2,70
3,20
-1.50/1.50
1,32
—
17-е октября
Все коэффициенты на данное событие (+18)
17-е октября
Весь матч
2,60
1,48
1,65
1.50/-1.50
2,16
4,20
-1.50/1.50
1,21
—
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