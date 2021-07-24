1000
Ставки на WTA. Олимпиада 2020. Женщины
ТЕННИС. WTA. Олимпиада 2020. ЖенщиныОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
24-е июля
Весь матч
2,95
1,38
—
—
—
24-е июля
Весь матч
1,07
8,20
—
—
—
24-е июля
Весь матч
1,56
2,38
—
—
—
24-е июля
Весь матч
1,59
2,32
—
—
—
24-е июля
Весь матч
2,13
1,69
—
—
—
24-е июля
Весь матч
5,60
1,14
—
—
—
24-е июля
Весь матч
4,30
1,21
—
—
—
24-е июля
Весь матч
1,58
2,34
—
—
—
24-е июля
Весь матч
2,36
1,57
—
—
—
24-е июля
Весь матч
1,38
3,00
—
—
—