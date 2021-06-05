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Ноттингем. Великобритания13
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Ставки на WTA. Ноттингем. Великобритания

ТЕННИС. WTA. Ноттингем. ВеликобританияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
14:36
310
3-й сет
Ди Джузеппе М.Мур Т.
11
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
10,00
1,06
1.5/-1.5
2,25
1,63
+33
16:35
308
2-й сет
Гарсия Перес Г.Волынец К.
01
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
12,00
1,05
5.5/-5.5
1,50
2,63
1.5/-1.5
7,00
1,10
+36
16:50
3536
5-е июня
Грей С.Вэбли Смит Э.
Весь матч
1,58
2,35
-1.5/1.5
2,29
1,58
1.5/-1.5
1,26
3,65
+104
16:55
2947
5-е июня
Райна А.Перес Э.
Весь матч
2,21
1,65
1.5/-1.5
1,52
2,44
-1.5/1.5
3,45
1,28
+104
13:00
3360
6-е июня
Ан К.Бёррэдж Дж.
Весь матч
1,45
2,70
+24
13:00
3293
6-е июня
Ван ЯфаньКабрера Л.
Весь матч
1,62
2,26
+24
13:00
3434
6-е июня
Гасанова А.Мартинцова Т.
Весь матч
3,00
1,38
+24
13:00
3426
6-е июня
Джонс Ф.Шарма А.
Весь матч
2,31
1,59
+24
13:00
3004
6-е июня
Долхайд Кар.Гатто Монтиконе Дж.
Весь матч
1,52
2,49
+24
13:00
3447
6-е июня
Осорио Серрано М.К.Бултер К.
Весь матч
2,41
1,55
+24
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