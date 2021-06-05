1000
Ставки на WTA. Ноттингем. Великобритания
ТЕННИС. WTA. Ноттингем. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
3-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
10,00
1,06
1.5/-1.5
2,25
1,63
—
—
2-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
12,00
1,05
5.5/-5.5
1,50
2,63
1.5/-1.5
7,00
1,10
—
5-е июня
Весь матч
1,58
2,35
-1.5/1.5
2,29
1,58
1.5/-1.5
1,26
3,65
—
5-е июня
Весь матч
2,21
1,65
1.5/-1.5
1,52
2,44
-1.5/1.5
3,45
1,28
—
6-е июня
Весь матч
1,45
2,70
—
—
—
6-е июня
Весь матч
1,62
2,26
—
—
—
6-е июня
Весь матч
3,00
1,38
—
—
—
6-е июня
Весь матч
2,31
1,59
—
—
—
6-е июня
Весь матч
1,52
2,49
—
—
—
6-е июня
Весь матч
2,41
1,55
—
—
—