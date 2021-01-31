1000
Моя линия
ТЕННИС. WTA. Мельбурн. АвстралияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
31-е января
Весь матч
2,12
1,70
1,47
1.50/-1.50
2,55
3,35
-1.50/1.50
1,30
—
31-е января
Весь матч
2,65
1,46
1,67
1.50/-1.50
2,12
4,30
-1.50/1.50
1,20
—
31-е января
Весь матч
2,12
1,70
1,47
1.50/-1.50
2,55
3,35
-1.50/1.50
1,30
—
31-е января
Весь матч
1,89
1,89
1,38
1.50/-1.50
2,90
2,90
-1.50/1.50
1,37
—
31-е января
Весь матч
3,05
1,36
1,81
1.50/-1.50
1,94
5,00
-1.50/1.50
1,15
—
31-е января
Весь матч
1,59
2,32
2,37
-1.50/1.50
1,54
1,26
1.50/-1.50
3,65
—