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ТЕННИС. WTA. Мельбурн. АвстралияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
02:30
1592
31-е января
Богдан А.Рахимова К.
Весь матч
2,12
1,70
1,47
1.50/-1.50
2,55
3,35
-1.50/1.50
1,30
02:30
3398
31-е января
Бюрель К.Джорджи К.
Весь матч
2,65
1,46
1,67
1.50/-1.50
2,12
4,30
-1.50/1.50
1,20
02:30
2806
31-е января
Кочиаретто Э.Чжу Линь
Весь матч
2,12
1,70
1,47
1.50/-1.50
2,55
3,35
-1.50/1.50
1,30
02:30
2598
31-е января
Пиронкова Ц.Самсонова Л.
Весь матч
1,89
1,89
1,38
1.50/-1.50
2,90
2,90
-1.50/1.50
1,37
02:30
1608
31-е января
Райна А.Большова Задойнов А.
Весь матч
3,05
1,36
1,81
1.50/-1.50
1,94
5,00
-1.50/1.50
1,15
02:30
3005
31-е января
Рус А.Уильямс В.
Весь матч
1,59
2,32
2,37
-1.50/1.50
1,54
1,26
1.50/-1.50
3,65
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