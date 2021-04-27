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ТЕННИС. WTA. Мадрид. ИспанияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
11:00
4304
27-е апреля
Бартель М.Томлянович А.
Весь матч
2,80
1,43
1,73
1.50/-1.50
2,03
4,40
-1.50/1.50
1,19
11:00
4744
27-е апреля
Йуван К.Зиданшек Т.
Весь матч
2,14
1,69
1,49
1.50/-1.50
2,50
3,30
-1.50/1.50
1,30
11:00
4732
27-е апреля
Канепи К.Козлова К.
Весь матч
1,27
3,65
1,73
-1.50/1.50
2,04
1,11
1.50/-1.50
5,80
11:00
4736
27-е апреля
Се Су ВейКристиан Ж.А.
Весь матч
1,69
2,14
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,30
1.50/-1.50
3,30
11:00
4730
27-е апреля
Синякова К.Богдан А.
Весь матч
1,64
2,23
2,41
-1.50/1.50
1,53
1,28
1.50/-1.50
3,45
11:00
4735
27-е апреля
Тревизан Мар.Дияс З.
Весь матч
1,89
1,89
2,85
-1.50/1.50
1,39
1,39
1.50/-1.50
2,85
12:15
4225
27-е апреля
Ван Уйтванк А.Шмидлова А. К.
Весь матч
2,14
1,69
1,49
1.50/-1.50
2,50
3,30
-1.50/1.50
1,30
12:15
4741
27-е апреля
Грачева В.Потапова А.
Весь матч
2,29
1,60
1,55
1.50/-1.50
2,36
3,55
-1.50/1.50
1,27
12:15
4747
27-е апреля
Додин О.Хибино Нао
Весь матч
1,37
3,00
1,92
-1.50/1.50
1,82
1,16
1.50/-1.50
4,80
12:15
4351
27-е апреля
Звонарева В.Рус А.
Весь матч
1,74
2,06
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,33
1.50/-1.50
3,15
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