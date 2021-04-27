1000
Моя линия
ТЕННИС. WTA. Мадрид. ИспанияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
27-е апреля
Весь матч
2,80
1,43
1,73
1.50/-1.50
2,03
4,40
-1.50/1.50
1,19
—
27-е апреля
Весь матч
2,14
1,69
1,49
1.50/-1.50
2,50
3,30
-1.50/1.50
1,30
—
27-е апреля
Весь матч
1,27
3,65
1,73
-1.50/1.50
2,04
1,11
1.50/-1.50
5,80
—
27-е апреля
Весь матч
1,69
2,14
2,50
-1.50/1.50
1,49
1,30
1.50/-1.50
3,30
—
27-е апреля
Весь матч
1,64
2,23
2,41
-1.50/1.50
1,53
1,28
1.50/-1.50
3,45
—
27-е апреля
Весь матч
1,89
1,89
2,85
-1.50/1.50
1,39
1,39
1.50/-1.50
2,85
—
27-е апреля
Весь матч
2,14
1,69
1,49
1.50/-1.50
2,50
3,30
-1.50/1.50
1,30
—
27-е апреля
Весь матч
2,29
1,60
1,55
1.50/-1.50
2,36
3,55
-1.50/1.50
1,27
—
27-е апреля
Весь матч
1,37
3,00
1,92
-1.50/1.50
1,82
1,16
1.50/-1.50
4,80
—
27-е апреля
Весь матч
1,74
2,06
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,33
1.50/-1.50
3,15
—