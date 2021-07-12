1000
Ставки на WTA. Лозанна. Швейцария
ТЕННИС. WTA. Лозанна. ШвейцарияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июля
Весь матч
1,70
2,12
-1.5/1.5
2,55
1,48
1.5/-1.5
1,31
3,25
—
12-е июля
Весь матч
2,34
1,58
1.5/-1.5
1,57
2,31
-1.5/1.5
3,65
1,26
—
12-е июля
Весь матч
1,23
4,00
-1.5/1.5
1,65
2,15
1.5/-1.5
1,10
6,40
—
12-е июля
Весь матч
1,28
3,55
-1.5/1.5
1,75
2,00
1.5/-1.5
1,12
5,60
—
12-е июля
Весь матч
1,46
2,70
-1.5/1.5
2,08
1,70
1.5/-1.5
1,20
4,20
—
12-е июля
Весь матч
1,62
2,26
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,14
5,60
—
—
—
12-е июля
Весь матч
1,36
3,05
—
—
—
12-е июля
Весь матч
3,05
1,36
—
—
—
12-е июля
Весь матч
2,29
1,61
—
—
—