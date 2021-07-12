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Будапешт. Венгрия16
Лозанна. Швейцария16
Прага. Чехия21
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ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на WTA. Лозанна. Швейцария

ТЕННИС. WTA. Лозанна. ШвейцарияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:30
2718
12-е июля
Бронцетти Л.In-Albon, Ylena
Весь матч
1,70
2,12
-1.5/1.5
2,55
1,48
1.5/-1.5
1,31
3,25
+28
11:30
2711
12-е июля
Грамматикопулу В.Малечкова Дж.
Весь матч
2,34
1,58
1.5/-1.5
1,57
2,31
-1.5/1.5
3,65
1,26
+28
12:45
2776
12-е июля
Шарма А.Ивахненко В.
Весь матч
1,23
4,00
-1.5/1.5
1,65
2,15
1.5/-1.5
1,10
6,40
+28
12:45
2762
12-е июля
Эйкери У.Прайс, Габриэлла
Весь матч
1,28
3,55
-1.5/1.5
1,75
2,00
1.5/-1.5
1,12
5,60
+28
13:00
2781
12-е июля
Дияс З.Вальтерт С.
Весь матч
1,46
2,70
-1.5/1.5
2,08
1,70
1.5/-1.5
1,20
4,20
+28
14:00
2746
12-е июля
Завацкая К.Вихлянцева Н.
Весь матч
1,62
2,26
+24
14:15
2783
12-е июля
Зиданшек Т.Мельникова М.
Весь матч
1,14
5,60
+24
15:15
2813
12-е июля
Фридзам А.Л.Паркс А.
Весь матч
1,36
3,05
+24
16:30
2815
12-е июля
Бандеччи С.Бюрель К.
Весь матч
3,05
1,36
+24
16:30
2791
12-е июля
Ди Лоренцо Ф.Фогеле Ш.
Весь матч
2,29
1,61
+24
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