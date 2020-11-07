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ТЕННИС. WTA. Линц. АвстрияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
2018
7-е ноября
Додин О.Яни Р.Л.
Весь матч
1,10
6,80
1,37
-1.50/1.50
2,90
1,03
1.50/-1.50
9,80
12:00
2092
7-е ноября
Шрамкова Р.Паар Л.И.
Весь матч
1,71
2,11
2,60
-1.50/1.50
1,46
1,31
1.50/-1.50
3,25
13:15
3107
7-е ноября
Барэ И.М.Герлах К.
Весь матч
1,17
4,80
1,55
-1.50/1.50
2,35
1,07
1.50/-1.50
7,40
13:15
3152
7-е ноября
Фетт Я.Хиби Майо
Весь матч
1,58
2,34
2,36
-1.50/1.50
1,55
1,25
1.50/-1.50
3,65
14:30
2972
7-е ноября
Завацкая К.Конюх А.
Весь матч
3,15
1,35
1,83
1.50/-1.50
1,91
5,20
-1.50/1.50
1,14
14:30
3044
7-е ноября
Рахимова К. Тан Х.
Весь матч
1,57
2,36
2,34
-1.50/1.50
1,56
1,25
1.50/-1.50
3,70
15:45
3382
7-е ноября
Шиникова И.Калинина Ан.
Весь матч
2,65
1,47
1,67
1.50/-1.50
2,12
4,20
-1.50/1.50
1,20
17:00
3388
7-е ноября
Мартинцова Т.Бёррэдж Дж.
Весь матч
1,25
3,80
1,72
-1.50/1.50
2,04
1,11
1.50/-1.50
6,00
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