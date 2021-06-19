1000
Ставки на WTA. Истборн. Великобритания
ТЕННИС. WTA. Истборн. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,20
1,67
2.5/-2.5
1,91
1,91
1.5/-1.5
1,50
2,63
—
1-й сет
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,25
1,67
2.5/-2.5
1,91
1,91
1.5/-1.5
1,53
2,50
—
19-е июня
Весь матч
3,75
1,26
1.5/-1.5
2,04
1,72
-1.5/1.5
5,80
1,11
—
19-е июня
Весь матч
2,28
1,61
—
—
—
19-е июня
Весь матч
1,91
1,87
1.5/-1.5
1,40
2,85
-1.5/1.5
2,90
1,38
—
19-е июня
Весь матч
9,40
1,05
1.5/-1.5
3,75
1,25
-1.5/1.5
12,00
1,01
—
19-е июня
Весь матч
1,62
2,25
-1.5/1.5
2,38
1,54
1.5/-1.5
1,27
3,50
—
19-е июня
Весь матч
1,22
4,20
-1.5/1.5
1,61
2,24
1.5/-1.5
1,09
6,60
—
19-е июня
Весь матч
1,46
2,65
-1.5/1.5
2,10
1,68
1.5/-1.5
1,20
4,20
—
19-е июня
Весь матч
1,64
2,21
-1.5/1.5
2,40
1,53
1.5/-1.5
1,29
3,40
—