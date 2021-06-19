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Истборн. Великобритания10
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UTR. Мужчины
1000

Ставки на WTA. Истборн. Великобритания

ТЕННИС. WTA. Истборн. ВеликобританияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
13:08
387
1-й сет
Линетт М.Джорджи К.
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,20
1,67
2.5/-2.5
1,91
1,91
1.5/-1.5
1,50
2,63
+57
13:09
386
1-й сет
Ферро Ф.Звонарева В.
00
Формат: Матч из 3 сетов.
Весь матч
2,25
1,67
2.5/-2.5
1,91
1,91
1.5/-1.5
1,53
2,50
+53
14:15
3647
19-е июня
Джонс Ф.Пера Б.
Весь матч
3,75
1,26
1.5/-1.5
2,04
1,72
-1.5/1.5
5,80
1,11
+80
14:15
3648
19-е июня
Дэвис Л.Томлянович А.
Весь матч
2,28
1,61
+54
14:15
3362
19-е июня
Чжан ШуайХерцог П.
Весь матч
1,91
1,87
1.5/-1.5
1,40
2,85
-1.5/1.5
2,90
1,38
+80
15:30
3646
19-е июня
Маррэй С.Костюк М.
Весь матч
9,40
1,05
1.5/-1.5
3,75
1,25
-1.5/1.5
12,00
1,01
+28
15:30
3652
19-е июня
Роджерс Ш.Гарсия К.
Весь матч
1,62
2,25
-1.5/1.5
2,38
1,54
1.5/-1.5
1,27
3,50
+80
15:30
3654
19-е июня
Севастова А.Хибино Нао
Весь матч
1,22
4,20
-1.5/1.5
1,61
2,24
1.5/-1.5
1,09
6,60
+80
16:45
1138
19-е июня
МакХэйл К.Чжу Линь
Весь матч
1,46
2,65
-1.5/1.5
2,10
1,68
1.5/-1.5
1,20
4,20
+28
16:45
3656
19-е июня
Путинцева Ю.Бренгл М.
Весь матч
1,64
2,21
-1.5/1.5
2,40
1,53
1.5/-1.5
1,29
3,40
+80
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