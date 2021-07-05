1000
Ставки на WTA. Гамбург. Германия
ТЕННИС. WTA. Гамбург. ГерманияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
5-е июля
Весь матч
1,27
3,70
-1.5/1.5
1,73
2,04
1.5/-1.5
1,11
5,80
—
5-е июля
Весь матч
1,58
2,33
-1.5/1.5
2,32
1,56
1.5/-1.5
1,26
3,65
—
5-е июля
Весь матч
1,33
3,25
-1.5/1.5
1,84
1,90
1.5/-1.5
1,14
5,20
—
5-е июля
Весь матч
1,61
2,28
-1.5/1.5
2,37
1,54
1.5/-1.5
1,27
3,55
—
5-е июля
Весь матч
1,19
4,60
-1.5/1.5
1,56
2,34
1.5/-1.5
1,08
7,20
—
5-е июля
Весь матч
1,86
1,91
-1.5/1.5
2,80
1,40
1.5/-1.5
1,38
2,90
—
5-е июля
Весь матч
4,20
1,22
—
—
—
5-е июля
Весь матч
2,90
1,40
—
—
—