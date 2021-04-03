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ТЕННИС. WTA. Чарлстон. СШАОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
17:00
2067
3-е апреля
Паркс А.Перес Э.
Весь матч
2,06
1,74
1,46
1.50/-1.50
2,60
3,15
-1.50/1.50
1,33
17:00
2047
3-е апреля
Стюарт К.Мин Г.
Весь матч
4,10
1,23
2,17
1.50/-1.50
1,64
6,40
-1.50/1.50
1,09
18:15
2097
3-е апреля
Ван СиньюэShaffer, Kennedy
Весь матч
1,12
6,00
1,42
-1.50/1.50
2,70
1,05
1.50/-1.50
8,80
18:15
2168
3-е апреля
Долхайд Кар.Бьорклунд М.
Весь матч
1,30
3,45
1,78
-1.50/1.50
1,96
1,13
1.50/-1.50
5,40
18:15
2475
3-е апреля
Себов К.Флинк В.
Весь матч
1,89
1,89
2,85
-1.50/1.50
1,39
1,39
1.50/-1.50
2,85
18:15
2256
3-е апреля
Фреш М.Скотт К.
Весь матч
1,32
3,30
1,83
-1.50/1.50
1,92
1,14
1.50/-1.50
5,20
19:45
2527
3-е апреля
Градецка Л.Киик А.
Весь матч
1,89
1,89
2,85
-1.50/1.50
1,39
1,39
1.50/-1.50
2,85
19:45
2562
3-е апреля
Дарт Х.Gailis, Rachel
Весь матч
1,06
8,60
1,27
-1.50/1.50
3,55
1,02
1.50/-1.50
11,00
19:45
2561
3-е апреля
Нара Куруми Pate, Whitley
Весь матч
1,01
14,00
1,13
-1.50/1.50
5,40
1,00
1.50/-1.50
14,00
19:45
2620
3-е апреля
Харрисон К.Бондаренко К.
Весь матч
3,30
1,32
1,92
1.50/-1.50
1,83
5,20
-1.50/1.50
1,14
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