1000
Моя линия
ТЕННИС. WTA. Чарлстон. СШАОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
3-е апреля
Весь матч
2,06
1,74
1,46
1.50/-1.50
2,60
3,15
-1.50/1.50
1,33
—
3-е апреля
Весь матч
4,10
1,23
2,17
1.50/-1.50
1,64
6,40
-1.50/1.50
1,09
—
3-е апреля
Весь матч
1,12
6,00
1,42
-1.50/1.50
2,70
1,05
1.50/-1.50
8,80
—
3-е апреля
Весь матч
1,30
3,45
1,78
-1.50/1.50
1,96
1,13
1.50/-1.50
5,40
—
3-е апреля
Весь матч
1,89
1,89
2,85
-1.50/1.50
1,39
1,39
1.50/-1.50
2,85
—
3-е апреля
Весь матч
1,32
3,30
1,83
-1.50/1.50
1,92
1,14
1.50/-1.50
5,20
—
3-е апреля
Весь матч
1,89
1,89
2,85
-1.50/1.50
1,39
1,39
1.50/-1.50
2,85
—
3-е апреля
Весь матч
1,06
8,60
1,27
-1.50/1.50
3,55
1,02
1.50/-1.50
11,00
—
3-е апреля
Весь матч
1,01
14,00
1,13
-1.50/1.50
5,40
1,00
1.50/-1.50
14,00
—
3-е апреля
Весь матч
3,30
1,32
1,92
1.50/-1.50
1,83
5,20
-1.50/1.50
1,14
—