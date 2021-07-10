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WTA. Гамбург. Германия3
Будапешт. Венгрия12
Прага. Чехия12
ATP. Челленджер
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на WTA. Будапешт. Венгрия

ТЕННИС. WTA. Будапешт. ВенгрияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
11:00
3507
10-е июля
Szabanin, NataliaМрдежа Т.
Весь матч
5,40
1,15
1.5/-1.5
2,55
1,47
-1.5/1.5
8,20
1,06
+28
11:00
3516
10-е июля
Арруабаррена Л.Дюваль В.
Весь матч
1,54
2,43
-1.5/1.5
2,24
1,60
1.5/-1.5
1,24
3,80
+28
11:00
3153
10-е июля
Ормаэчеа П.Бондаренко К.
Весь матч
1,45
2,70
-1.5/1.5
2,07
1,71
1.5/-1.5
1,20
4,30
+28
12:15
3553
10-е июля
Булгару М.Б.Герлах К.
Весь матч
3,05
1,37
1.5/-1.5
1,83
1,92
-1.5/1.5
4,80
1,16
+80
12:15
3148
10-е июля
Грабер Ю.Тот А.К.
Весь матч
1,10
6,60
-1.5/1.5
1,38
2,90
1.5/-1.5
1,04
9,40
+28
12:15
1392
10-е июля
Данилович О.Бурильо Эскорихуэла И.
Весь матч
1,47
2,65
-1.5/1.5
2,10
1,69
1.5/-1.5
1,21
4,20
+80
13:30
3534
10-е июля
Бондар А.Горгодзе Е.
Весь матч
1,63
2,23
-1.5/1.5
2,41
1,53
1.5/-1.5
1,28
3,45
+28
13:30
3506
10-е июля
Бушкэ Кр.Драхота Сзабо Д.
Весь матч
1,07
8,00
-1.5/1.5
1,29
3,35
1.5/-1.5
1,02
11,00
+28
13:30
3517
10-е июля
Злокова З.Лёб Д.
Весь матч
6,40
1,11
1.5/-1.5
2,85
1,39
-1.5/1.5
9,20
1,04
+28
14:45
3203
10-е июля
Алвеш К.М.Р.Ди Джузеппе М.
Весь матч
1,88
1,89
+24
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