1000
Ставки на WTA. Будапешт. Венгрия
ТЕННИС. WTA. Будапешт. ВенгрияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
10-е июля
Весь матч
5,40
1,15
1.5/-1.5
2,55
1,47
-1.5/1.5
8,20
1,06
—
10-е июля
Весь матч
1,54
2,43
-1.5/1.5
2,24
1,60
1.5/-1.5
1,24
3,80
—
10-е июля
Весь матч
1,45
2,70
-1.5/1.5
2,07
1,71
1.5/-1.5
1,20
4,30
—
10-е июля
Весь матч
3,05
1,37
1.5/-1.5
1,83
1,92
-1.5/1.5
4,80
1,16
—
10-е июля
Весь матч
1,10
6,60
-1.5/1.5
1,38
2,90
1.5/-1.5
1,04
9,40
—
10-е июля
Весь матч
1,47
2,65
-1.5/1.5
2,10
1,69
1.5/-1.5
1,21
4,20
—
10-е июля
Весь матч
1,63
2,23
-1.5/1.5
2,41
1,53
1.5/-1.5
1,28
3,45
—
10-е июля
Весь матч
1,07
8,00
-1.5/1.5
1,29
3,35
1.5/-1.5
1,02
11,00
—
10-е июля
Весь матч
6,40
1,11
1.5/-1.5
2,85
1,39
-1.5/1.5
9,20
1,04
—
10-е июля
Весь матч
1,88
1,89
—
—
—