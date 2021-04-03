1000
Моя линия
ТЕННИС. WTA. Богота. КолумбияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
3-е апреля
Весь матч
10,00
1,04
4,10
1.50/-1.50
1,21
13,00
-1.50/1.50
1,01
—
3-е апреля
Весь матч
2,17
1,67
1,50
1.50/-1.50
2,47
3,35
-1.50/1.50
1,29
—
3-е апреля
Весь матч
1,64
2,23
2,41
-1.50/1.50
1,53
1,28
1.50/-1.50
3,45
—
3-е апреля
Весь матч
1,24
3,95
1,66
-1.50/1.50
2,13
1,10
1.50/-1.50
6,20
—
3-е апреля
Весь матч
1,43
2,80
2,03
-1.50/1.50
1,73
1,19
1.50/-1.50
4,40
—
3-е апреля
Весь матч
5,60
1,13
2,65
1.50/-1.50
1,45
8,40
-1.50/1.50
1,05
—