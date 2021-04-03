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ТЕННИС. WTA. Богота. КолумбияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
19:15
1760
3-е апреля
Монрой Ю.Костич Н.
Весь матч
10,00
1,04
4,10
1.50/-1.50
1,21
13,00
-1.50/1.50
1,01
19:15
1724
3-е апреля
Питер К.Мельникова М.
Весь матч
2,17
1,67
1,50
1.50/-1.50
2,47
3,35
-1.50/1.50
1,29
19:15
1692
3-е апреля
Родионова Ар.Якупович Д.
Весь матч
1,64
2,23
2,41
-1.50/1.50
1,53
1,28
1.50/-1.50
3,45
20:30
1700
3-е апреля
Арруабаррена Л.Чжао Кэр.
Весь матч
1,24
3,95
1,66
-1.50/1.50
2,13
1,10
1.50/-1.50
6,20
20:30
1885
3-е апреля
Бенуа М.Болквадзе М.
Весь матч
1,43
2,80
2,03
-1.50/1.50
1,73
1,19
1.50/-1.50
4,40
20:30
1727
3-е апреля
Сизикова Я.Тан Х.
Весь матч
5,60
1,13
2,65
1.50/-1.50
1,45
8,40
-1.50/1.50
1,05
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