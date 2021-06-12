1000
Ставки на WTA. Бирмингем. Великобритания
ТЕННИС. WTA. Бирмингем. ВеликобританияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июня
Весь матч
9,40
1,05
1.5/-1.5
3,75
1,24
-1.5/1.5
12,00
1,01
—
12-е июня
Весь матч
2,03
1,76
1.5/-1.5
1,44
2,65
-1.5/1.5
3,10
1,34
—
12-е июня
Весь матч
1,16
5,00
-1.5/1.5
1,51
2,44
1.5/-1.5
1,06
7,60
—
12-е июня
Весь матч
3,00
1,37
—
—
—
12-е июня
Весь матч
2,24
1,63
—
—
—
12-е июня
Весь матч
2,33
1,59
—
—
—
12-е июня
Весь матч
1,60
2,31
—
—
—
12-е июня
Весь матч
3,95
1,24
—
—
—
12-е июня
Весь матч
1,16
5,20
—
—
—
12-е июня
Весь матч
4,20
1,22
—
—
—