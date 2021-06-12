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WTA. Ноттингем. Великобритания3
Берлин. Германия12
Бирмингем. Великобритания12
ATP. Челленджер
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на WTA. Бирмингем. Великобритания

ТЕННИС. WTA. Бирмингем. ВеликобританияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
13:00
2828
12-е июня
Вэбли Смит Э.Козлова К.
Весь матч
9,40
1,05
1.5/-1.5
3,75
1,24
-1.5/1.5
12,00
1,01
+28
13:00
3144
12-е июня
Осорио Серрано М.К.Вандевеге К.
Весь матч
2,03
1,76
1.5/-1.5
1,44
2,65
-1.5/1.5
3,10
1,34
+80
13:00
3100
12-е июня
Шарма А.Сильва Э.
Весь матч
1,16
5,00
-1.5/1.5
1,51
2,44
1.5/-1.5
1,06
7,60
+28
14:15
2427
12-е июня
Бэйнс Н.Джонс Ф.
Весь матч
3,00
1,37
+40
14:15
2429
12-е июня
Ди Джузеппе М.Гатто Монтиконе Дж.
Весь матч
2,24
1,63
+40
14:15
2572
12-е июня
Дьяченко В.Волынец К.
Весь матч
2,33
1,59
+40
15:30
2870
12-е июня
Ван ЯфаньСавиных В.
Весь матч
1,60
2,31
+40
15:30
2576
12-е июня
Грей С.Мельникова М.
Весь матч
3,95
1,24
+40
15:30
2812
12-е июня
Мартинцова Т.Якупович Д.
Весь матч
1,16
5,20
+24
16:45
3155
12-е июня
Броуди Н.Нара Куруми
Весь матч
4,20
1,22
+40
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