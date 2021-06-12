1000
Ставки на WTA. Берлин. Германия
ТЕННИС. WTA. Берлин. ГерманияОсновная линия
ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12-е июня
Весь матч
1,84
1,94
-1.5/1.5
2,80
1,41
1.5/-1.5
1,36
2,95
—
12-е июня
Весь матч
7,80
1,07
1.5/-1.5
3,25
1,31
-1.5/1.5
11,00
1,02
—
12-е июня
Весь матч
1,38
2,95
-1.5/1.5
1,95
1,80
1.5/-1.5
1,17
4,70
—
12-е июня
Весь матч
1,72
2,09
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,31
3,25
—
12-е июня
Весь матч
1,38
2,95
-1.5/1.5
1,95
1,80
1.5/-1.5
1,17
4,70
—
12-е июня
Весь матч
1,30
3,45
-1.5/1.5
1,78
1,97
1.5/-1.5
1,13
5,40
—
12-е июня
Весь матч
1,86
1,91
—
—
—
12-е июня
Весь матч
4,00
1,24
—
—
—
12-е июня
Весь матч
1,37
3,05
—
—
—
12-е июня
Весь матч
1,26
3,75
—
—
—