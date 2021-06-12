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WTA. Ноттингем. Великобритания3
Берлин. Германия12
Бирмингем. Великобритания12
ATP. Челленджер
WTA. Серия 125К
ITF. Мужчины
ITF. Женщины
1000

Ставки на WTA. Берлин. Германия

ТЕННИС. WTA. Берлин. ГерманияОсновная линия

ПобедительПобедит 1Победит 2
ФораФораФ1Ф2
ФораФораФ1Ф2
-
12:00
1499
12-е июня
Баптист Х.Кристиан Ж.
Весь матч
1,84
1,94
-1.5/1.5
2,80
1,41
1.5/-1.5
1,36
2,95
+28
12:00
1358
12-е июня
Ривкин Н.Конюх А.
Весь матч
7,80
1,07
1.5/-1.5
3,25
1,31
-1.5/1.5
11,00
1,02
+28
12:00
1263
12-е июня
Самсонова Л.Akugue Noha, Noma
Весь матч
1,38
2,95
-1.5/1.5
1,95
1,80
1.5/-1.5
1,17
4,70
+28
13:15
2003
12-е июня
Лепченко В.Фридзам А.Л.
Весь матч
1,72
2,09
-1.5/1.5
2,55
1,47
1.5/-1.5
1,31
3,25
+28
13:15
1573
12-е июня
Ли ЭннНимайер Дж.
Весь матч
1,38
2,95
-1.5/1.5
1,95
1,80
1.5/-1.5
1,17
4,70
+28
13:15
1953
12-е июня
Соснович А.Хон П.
Весь матч
1,30
3,45
-1.5/1.5
1,78
1,97
1.5/-1.5
1,13
5,40
+28
14:30
2719
12-е июня
Дои МисакиБартель М.
Весь матч
1,86
1,91
+24
14:30
2298
12-е июня
Флинк В.Лиу К.
Весь матч
4,00
1,24
+24
14:30
2685
12-е июня
Фреш М.Корпач Т.
Весь матч
1,37
3,05
+24
15:45
2711
12-е июня
Блинкова А.Минелла М.
Весь матч
1,26
3,75
+24
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