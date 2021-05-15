1000
Моя линия
ТЕННИС. WTA. Белград. СербияОсновная линия
Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
15-е мая
Весь матч
2,60
1,48
1,67
1.50/-1.50
2,13
4,10
-1.50/1.50
1,21
—
15-е мая
Весь матч
1,22
4,20
1,62
-1.50/1.50
2,21
1,09
1.50/-1.50
6,60
—
15-е мая
Весь матч
7,00
1,09
3,05
1.50/-1.50
1,35
9,80
-1.50/1.50
1,03
—
15-е мая
Весь матч
3,30
1,32
1,92
1.50/-1.50
1,83
5,20
-1.50/1.50
1,14
—
15-е мая
Весь матч
1,32
3,30
1,83
-1.50/1.50
1,92
1,14
1.50/-1.50
5,20
—
15-е мая
Весь матч
1,35
3,10
1,89
-1.50/1.50
1,85
1,15
1.50/-1.50
4,90
—
15-е мая
Весь матч
2,46
1,53
1,61
1.50/-1.50
2,22
3,85
-1.50/1.50
1,23
—
15-е мая
Весь матч
1,53
2,46
2,22
-1.50/1.50
1,61
1,23
1.50/-1.50
3,85
—
15-е мая
Весь матч
1,36
3,05
1,91
-1.50/1.50
1,83
1,16
1.50/-1.50
4,80
—
15-е мая
Весь матч
2,60
1,48
1,67
1.50/-1.50
2,13
4,10
-1.50/1.50
1,21
—