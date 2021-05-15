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ТЕННИС. WTA. Белград. СербияОсновная линия

Победитель12
ФораФ1ФораФ2
ФораФ1ФораФ2
-
12:00
2855
15-е мая
Вукович Др.Ю Сяоди
Весь матч
2,60
1,48
1,67
1.50/-1.50
2,13
4,10
-1.50/1.50
1,21
12:00
2615
15-е мая
Кристиан Ж.А.Лукас Т.
Весь матч
1,22
4,20
1,62
-1.50/1.50
2,21
1,09
1.50/-1.50
6,60
12:00
2576
15-е мая
Милованович Е.Гасанова А.
Весь матч
7,00
1,09
3,05
1.50/-1.50
1,35
9,80
-1.50/1.50
1,03
12:00
2897
15-е мая
Нимайер Дж.Конюх А.
Весь матч
3,30
1,32
1,92
1.50/-1.50
1,83
5,20
-1.50/1.50
1,14
12:00
2674
15-е мая
Осорио Серрано М.К.Галфи Д.
Весь матч
1,32
3,30
1,83
-1.50/1.50
1,92
1,14
1.50/-1.50
5,20
12:00
2175
15-е мая
Парризас Диаз Н.Раданович Д.
Весь матч
1,35
3,10
1,89
-1.50/1.50
1,85
1,15
1.50/-1.50
4,90
12:00
2530
15-е мая
Солден Л.Сегель Д.
Весь матч
2,46
1,53
1,61
1.50/-1.50
2,22
3,85
-1.50/1.50
1,23
12:00
2198
15-е мая
Сю ВанНоскова Л.
Весь матч
1,53
2,46
2,22
-1.50/1.50
1,61
1,23
1.50/-1.50
3,85
12:00
2883
15-е мая
Томова Вик.Озген П.
Весь матч
1,36
3,05
1,91
-1.50/1.50
1,83
1,16
1.50/-1.50
4,80
12:00
2656
15-е мая
Хатука Ю.Бушкэ Кр.
Весь матч
2,60
1,48
1,67
1.50/-1.50
2,13
4,10
-1.50/1.50
1,21
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